"Il fronte comune aiuta. Nuova strategia con Anas"

"Quando i falconaresi che abitano lungo la Flaminia sollevarono il problema del muro sul mare prospettato dalle Ferrovie per abbattere il rumore, il fronte comune con le Istituzioni aiutò a scongiurare le barriere. Stavolta è l’opposto, ma la vicenda potrebbe assumere contorni simili visto che chi governa è d’accordo con i residenti di Castelferretti in merito all’installazione delle barriere fonoassorbenti sulla Statale 76. Basterebbe questo per chiedere subito all’Anas interventi risolutivi".

Parola di Loris Calcina, ex capogruppo di Cittadini in Comune, candidato sindaco nel 2018 e oggi presidente dell’associazione L’Ondaverde, da sempre vicino alle tematiche ambientali. Fu proprio lui, quel 18 dicembre 2020, a proporre quell’atto che seppe mettere "tutti d’accordo" in merito alla necessità di intervenire nel tratto di Strada Statale 76 che attraversa l’abitato della frazione, a protezione delle case e, soprattutto, della scuola materna L’Aquilone.

"Sono passati tre anni da quella mozione approvata all’unanimità. Troppi. Posto che il Piano di risanamento acustico dell’Anas, redatto nel 2013, non è ancora stato formalmente approvato dal Ministero dell’Ambiente, invito l’amministrazione ad attuare una strategia più incisiva per tutelare i diritti di chi vive a Castelferretti". Nonostante le sollecitazioni del Comune all’Anas, come nel marzo 2021 con un’apposita missiva, quei lavori di abbattimento del rumore non sono mai cominciati. L’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi, sul Carlino, ha confermato che "gli interventi non sono più procrastinabili" e che si tornerà a chiedere conto alla società. Perché in quel tratto "le abitazioni restano esposte a picchi di traffico elevatissimi – riferisce Calcina -, dunque non si può più rimandare il risanamento acustico. Si tratta di una strada a scorrimento veloce, come fosse un’autostrada dove di barriere se ne vedono eccome. Impensabile non metterle anche qui, come trovo assurdo il fatto che non siano state pensate preventivamente quando la Ss76 è stata creata, attraversando di fatto Castelferretti".

E continua, ricordando che il Piano di risanamento dell’inquinamento acustico era un "cavallo di battaglia" per Cittadini in Comune, che portava proprio Calcina da candidato sindaco, alle Amministrative 2018: "Io penso che il Comune debba coinvolgere gli enti sovraordinati, come la Prefettura ad esempio, evitando l’attendismo".

Giacomo Giampieri