Il fronte dei dipendenti. Sciopero, adesione al 70 per cento. Disagi e code all’uscita dalle scuole

Conerobus, più di 2 dipendenti su 3 hanno aderito allo sciopero proclamato dalle principali sigle sindacali territoriali e dalle rsu aziendali. Stando ai dati da loro ricostruiti, l’adesione alle 4 ore di stop dal servizio di ieri, tra le 11,30 alle 15,30, si è aggirata attorno al 70% per l’urbano di Ancona, con il 50% negli uffici e il 90% nelle officine; sull’extraurbano così così a sud e molto bene a nord. Un successo dal punto di vista sindacale, considerando che due sigle, Usb e Ugl, oltre ad alcuni ‘battitori liberi’, non hanno aderito. Non sono ovviamente mancati i disagi, sebbene i proponenti lo sciopero abbiamo deciso di non influire sulla fascia oraria più delicata, ossia la mattina, in particolare quella dalle 7 alle 9 per i lavoratori e soprattutto per le scuole. Per gli studenti il problema si è posto all’uscita dalle lezioni, con le famiglie costrette, per una volta, a rivedere le abitudini.

Allo scoccare delle 11,30 gli autobus fino ad allora in servizio hanno iniziato a rientrare, uno dopo l’altro, tantissimi e soltanto un paio, condotti da autisti che non hanno aderito allo sciopero, sono usciti dal nuovo cancello azzurro costato svariate decine di migliaia di euro. Nel frattempo davanti alla sede di via Bocconi ha avuto inizio il presidio dei sindacati aderenti a cui si sono uniti i coordinatori del nuovo comitato degli utenti di Conerobus che in pochi giorni ha visto l’adesione di oltre 70 persone e che ieri sera ha incontrato la cittadinanza al circolo Ranieri di Tavernelle. Uno striscione ha colpito più di altri: ‘Né rossi né neri, solo autoferrotranvieri’, un chiaro riferimento alle divisioni politiche e un richiamo alle responsabilità aziendali e amministrative prima e dopo il giugno 2023 col passaggio da una direzione e da una giunta ad altre. Una sottolineatura non di poco conto, viste le diversità di visione all’interno degli stessi promotori dello sciopero: "Totale condivisione dello sciopero con le altre sigle – conferma Francesco Coppari della Fit-Cisl che non ha condiviso gli ultimi due comunicati unitari – Comunicati diversi? Abbiamo voluto mettere dentro tutto e curare alcuni dettagli rispetto ai colleghi".

Simone Bora (Faisa Cisal) oltre a confermare i motivi dello sciopero ha commentato anche il post pubblicato dal sindaco l’altro ieri: "Lui ha fatto quella scelta e c’è stato un giro di telefonate per correggere il tiro di quanto scritto. A maggio abbiamo cancellato lo sciopero, stavolta non c’erano le condizioni e la necessaria fiducia da parte della politica e dell’azienda". Critico sulle parole di Silvetti anche Luca Polenta (Filt-Cgil): "Lui ha sbagliato a caricare la responsabilità sugli autisti. Nessuno di noi dimentica il periodo del Covid quando il personale ha sempre lavorato senza mai ridurre il servizio". Infine Emanuele Cingolani (Uiltrasporti): "Il piano industriale non ci soddisfa anche perché ci è stato soltanto anticipato. Siamo disponibili ad analizzarlo assieme, ma ripeto, ancora non abbiamo visto nulla".