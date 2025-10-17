Il fronte dei soci privati: "Un aumento di capitale?. Ipotesi mai considerata"

Il sindaco Silvetti annuncia l’aumento di capitale di Conerobus aprendo le braccia ai soci privati, ma dalla controparte non si registra lo stesso entusiasmo: "Abbiamo preso atto delle parole espresse dal sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ma al momento non sussiste alcun elemento che possa corroborare quelle dichiarazioni". Sono le parole di Lorenzo Fiorelli, Amministratore delegato delle autolinee Bucci di Senigallia e al tempo stesso anche socio di Sacsa, un altro brand privato del trasporto pubblico locale che ha una percentuale di quote anche all’interno di Conerobus. Una distanza al momento netta tra le dichiarazioni del sindaco e la realtà dei fatti: "Vede, noi in azienda siamo abituati a muoverci per atti, ma di atti non ce ne sono e, me lo lasci dire, al momento non esiste neppure alcuna ipotesi di questo genere – aggiunge Fiorelli parlando con il Carlino – Non abbiamo ricevuto inviti da parte del socio di maggioranza di Conerobus e nulla di tutto ciò che possa riguardare questo passaggio. Sia chiaro, qualora arrivasse nei nostri uffici un’offerta formale di un certo genere di sicuro la valuteremo bene tutti assieme, ma di fronte al nulla, o meglio solo di parole, è difficile per noi esprimerci".

A Fiorelli ieri abbiamo chiesto anche una dichiarazione alla luce della sentenza della Corte dei Conti che ribadiva come Conerobus – va ricordato, si tratta della più grande azienda del trasporto pubblico locale delle Marche – vada considerata controllata e non partecipata dal pubblico: "A livello giuridico non ha alcun tipo di effetto, i soci e le loro quote tali restano. Nessun effetto diretto su di noi privati, vedremo poi come i tecnici procederanno".

Insomma, una partecipazione societaria, con immissione di liquidità, a insaputa di chi quei soldi, poco meno di un milione di euro, dovrebbe metterli. Alla luce di questa posizione abbiamo chiesto conto al sindaco sulla vicenda: "All’interno del Piano industriale, assieme a tutte le varie voci che lo compongono, è previsto anche un corposo aumento di capitale da parte dei privati – sostiene Daniele Silvetti – Assieme ai soci, in particolare con Fiorelli, c’è stato un comune intendimento e i capitali che verranno immessi saranno fondamentali per lo sviluppo dell’azienda, partendo dal ripianamento dei conti. L’obiettivo è portare i privati fino al 49% del capitale complessivo, visto che la parte pubblica deve continuare a mantenere la maggioranza del pacchetto".

Dunque, dichiarazioni che non si legano, delle due l’una, ma, come si dice, se sono rose fioriranno, sebbene allo stato dei fatti quell’accordo non ci sia. Ci sarebbe poi da discutere sul peso del contributo da parte dei privati. Euro più euro meno il Comune di Ancona pensava di immettere carburante nell’ingolfata macchina della sua ormai definitivamente società controllata poco meno di un milione di euro. Stando ai ben informati, in presenza di una reale offerta di aumento di capitale servirebbe molto di più per arrivare alla quota limite consentita ai privati, ossia quella del 49%, all’incirca 2,3 milioni di euro. Al netto delle cifre, sarebbe interessante capire come verranno distribuite le quote, chi dei soci pubblici – Comune di Ancona, Provincia di Ancona e Comuni più piccoli – sarà disposto a vedere diminuito il proprio peso all’interno della compagine capitale.

