Il fronte del sì "La bocciatura della Corte? Pronti a fare correttivi Ma no alle provocazioni"

"Credo sia opportuno approfondire le criticità e i rilievi della Corte dei Conti e capire come sia possibile superarle. Non dimentichiamo che l’assemblea Ata formata da sindaci e amministratori di 47 Comuni ha deciso per una gestione pubblica e la legge ci obbliga ad una gestione unica provinciale". Così il presidente della Provincia e dell’Ata Ancona Daniele Carnevali all’indomani della bocciatura della Corte dei Conti dell’affidamento al gestore unico.

Carnevali, che fare ora? Siamo al tramonto di un’ipotesi a cui si lavora da anni...

"Stiamo approfondendo il parere di non conformità arrivato appena 24 ore fa e venerdì (domani, ndr) abbiamo un’assemblea che deciderà come andare avanti. Manca ancora il parere dell’autorità per la concorrenza e il mercato e c’è un ricorso al Tar di cui non è ancora stata fissata l’udienza. Alla base del percorso effettuato c’è la volontà di 35 Comuni che preferiscono l’house providing (l’affidamento pubblico, ndr) alla gara pubblica".

Però la Corte dei Conti dice che non si è dimostrata l’economicità dell’affidamento a Corum...

"Come Ata l’abbiamo dimostrata. Ad una prima lettura mi sembra di capire che secondo la Corte i singoli Comuni avrebbero dovuto dimostrarla relativamente ai territori. Lo valuteremo e vedremo se c’è la possibilità di apportare correttivi".

Dunque non ci vede una bocciatura dell’operato dell’Ata, però dopo il clamore suscitato da quel parere c’è già chi chiede la sua testa...

"Le mie dimissioni? Le trovo provocazioni inutili. Abbiamo operato secondo le norme e in base alla volontà degli amministratori dei territori i quali hanno indicato il percorso da seguire".

Lei al suo arrivo alla presidenza Ata ha confermato il direttore Massimiliano Cenerini nel suo incarico...

"Sì certo, nel segno della continuità. Eravamo in piena approvazione del piano d’Ambito con l’approvazione di tutti i relativi atti. Ricordo che siamo stati la prima Ata in regione ad approvarlo".

Però l’affidamento al pubblico così come formulato dall’Ata era già stato bocciato dal Tar nel 2018 e poi dal Consiglio di Stato...

"No, il Consiglio di Stato aveva confermato la strada intrapresa indicando i correttivi. In ogni caso valuteremo e approfondiremo attentamente, come dovuto, le criticità avanzate dalla Corte dei Conti sul procedimento che dovrebbe consentire il servizio della gestione integrata dei rifiuti attraverso il modello dell’Housing providing, con la Corum".

Dopo questo stop, si rischia un nuovo importante allungamento dei tempi...

"È normale che a questo punto i tempi potrebbero parzialmente allungarsi, difficile dire quanto. C’è anche il ricorso al Tar che decideremo se attendere prima di fare altri passi. Negli ultimi anni la grande maggioranza dei Comuni, nel rispetto della normativa attribuita all’Ata, si è espressa per l’Housing providing, quindi per una gestione pubblica e ci siamo mossi in questo senso. Ora verificheremo se queste riserve sono recuperabili, se esiste la possibilità di farvi fronte nel pieno rispetto delle regole, cercando di capire pertanto se e come poter andare avanti con questo modello pubblico di gestione".

Sara Ferreri