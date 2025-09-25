Il fronte dell’azienda: "Situazione delicata, la politica faccia presto. I contributi sono bassi"

"La politica si assuma la responsabilità di fronte a una situazione economica così delicata per l’azienda". A dirlo nella giornata in cui il grosso dei lavoratori ha incrociato le braccia, la prima volta dopo tantissimi anni, è stato ieri il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo. Se l’azienda più grande del Tpl delle Marche è in crisi lo si deve quasi esclusivamente ai mancati introiti da parte della filiera di centrodestra, a partire dal governo sul fronte dei corrispettivi chilometrici, fino alla Regione che ha deciso di non ritoccare le tariffe, come confermano i vertici aziendali: "A Bologna il biglietto di corsa semplice costa 1 euro in più rispetto ad Ancona e il contributo per chilometro a favore delle Marche è il più basso d’Italia – rincara la dose D’Angelo – La politica deve fare in fretta e prendere delle decisioni vitali, altrimenti non sarà facile per noi garantire un servizio che, nonostante gli attacchi che abbiamo subìto, resta di altissimo gradimento dall’utenza. Con l’applicazione del sistema tecnologico ‘Marta’ saremo in grado di crescere ancora di più. Lo sciopero? Non commento la scelta di parte dei sindacati di proclamarlo, anzi ci tengo a sottolineare l’importanza sociale del trasporto pubblico locale, un sistema che va difeso a ogni costo".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’Amministratore delegato di Conerobus, Giorgio Luzi, che rivendica la sua azione manageriale, soprattutto nel 2024, anno in cui è stato pienamente operativo (nel 2025 ha dovuto fermarsi a lungo per motivi di salute): "L’anno scorso ho cercato di gestire al meglio l’azienda. Voglio essere chiaro, l’indebitamento l’ho trovato appena nominato Ad, nell’autunno del 2023 – ribatte Luzi – Ho subito cercato di ridurre i costi nel rapporto con i ricavi, ad esempio ho rifatto la gara per gli pneumatici risparmiando 98mila euro, quella del gas e così via al punto di essere riuscito a tagliare 800mila euro di costi. Sui debiti nei confronti dei fornitori, certo col tempo, ma sono riuscito a rimborsare le rate dei mutui. Nessuno si è mai lamentato sotto questo profilo. Il problema è che non ci sono le risorse dai contributi e questi rende il bilancio poverissimo. Spero che si riesca a intervenire a livello di Assemblea delle Regioni per alzare un po’ il coefficiente del Fondo Nazionale dei Trasporti per le Marche, da troppo tempo fermo al 2,17% e fanalino di coda a livello nazionale. C’è poco da girarci intorno, alla base di tutto, problemi e prospettive, c’è sempre e solo un punto: l’aumento dei corrispettivi chilometrici dal governo".

Sempre ieri, in mattinata, c’è stata la seduta della Commissione sul bilancio consolidato, delibera che andrà al voto e all’approvazione il prossimo 30 settembre. Il focus, incentrato sulle partecipate e sulle controllate, ha fatto emergere la delicatissima situazione proprio di Conerobus che si appresta a chiudere il prossimo bilancio in perdita così come era successo nel 2024 (nel 2023 era andato in pareggio, con un lieve utile, 12mila euro). Non sono stati chiariti i dubbi sul cosiddetto ‘Fondo Rischi’.