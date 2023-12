Il fronte Portonovo. Dalle scogliere alla piazzetta: ecco i progetti

Interventi a difesa della costa e sulla baia: la giunta Silvetti mette a bilancio 400mila euro per Portonovo, ma non prevede fondi per le spiagge. Due fronti di intervento separati, ma con un unico obiettivo, la splendida baia, da sempre al centro di grandi dispute. Pochi giorni fa durante la sua illustrazione sulla manovra di bilancio previsionale l’assessore Giovanni Zinni aveva detto che per il momento non c’erano risorse per sistemare le spiagge, lasciando aperta la porta per dei correttivi magari già nel primo assestamento a gennaio 2024. Ieri invece, in fase di piano triennale delle opere pubbliche – propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione – l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini e il dirigente del settore, l’ingegnere Stefano Capannelli, hanno confermato le due voci di finanziamento per il prossimo anno su Portonovo. Il primo, 200mila euro, è coperto da trasferimenti esterni e prevede una serie di interventi di difesa della costa lungo la baia di Portonovo. Entrando nel tecnico, si tratta di interventi sulla rifioritura dei pennelli preesistenti e la realizzazione di opere rigide radenti, per essere più precisi scogliere di protezione nei punti più delicati, ossia la mura dell’hotel Fortino Napoleonico e le attigue ‘Terrazze’, una delle aree più amate e frequentate dai bagnanti.

C’è poi una seconda fonte di finanziamento per altrettanti 200mila euro, in questo caso attraverso l’accensione di un mutuo, per effettuare una serie di interventi tra cui mettere bagni pubblici, ma soprattutto sistemare e rendere fruibile la strada circolare ad anello attorno alla piazzetta, come richiesto dagli operatori. Tutto questo al netto delle intenzioni della giunta di mantenere vivo l’interesse per realizzare il percorso pedonale alternativo e parallelo alla strada che collega la provinciale del Conero alla baia e mettere mano definitivamente all’ex colonia dei Mutilatini (si tratta di altri capitoli).

Nel settore del bilancio delle opere pubbliche alla voce ‘difesa del suolo e della costa’ oltre a Portonovo non ci sono investimenti sulle altre spiagge della città, dal Passetto a Palombina. Ci sono soldi per la rupe della Palombella e per il monitoraggio della frana e 250mila euro per Paterno.