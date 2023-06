Il fronte precari "E’ inaccettabile Manifestiamo"

Nessuna stabilizzazione e solo un quarto dei precari con contratti prorogati di quattro mesi: cresce la protesta dell’rsu dell’azienda ospedaliera di Torrette. Resta, anzi, si rafforza lo stato di agitazione proclamato nei mesi scorsi da tutte le sigle sindacali dell’area del comparto (infermieri, oss e via discorrendo), annunciati scioperi e sit-in di protesta davanti alle sedi istituzionali del territorio, compresi palazzi della Regione e dell’assessorato alla sanità. Il 7 giugno scorso l’azienda ha pubblicato sull’albo pretorio una determina di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 ottobre 2023 per il personale assegnato nell’ambito dei percorsi dell’emergenza e urgenza. Altri 300 dipendenti con contratto in scadenza al 30 giugno prossimo a ora non sono stati rinnovati: "Dall’azienda _ attaccano i sindacati _ non è arrivata alcuna risposta per il destino di questi dipendenti, parliamo di infermieri, ostetriche, Oss, ausiliari, tecnici di radiologia, laboratorio, logopediste, perfusionisti e personale tecnico-amministrativo. Personale che garantisce l’assistenza ordinaria all’utenza locale e regionale, già ora inadeguata nei reparti dove l’azienda ha previsto una riduzione dei posti letto e dell’attività". La protesta dell’rsu sindacale va avanti ed entra nel dettaglio: "Tra il personale in attesa di rinnovo c’è personale che ha maturato i requisiti ma che l’azienda si ostina a non stabilizzare. Molti dipendenti devono terminare le ferie dell’anno 2022 e hanno eccedenza oraria che la direzione non fa recuperare. Infine la Regione Marche e l’assessore alla sanità, nonostante le richieste tramite Pec, non hanno mai ricevuto la Rsu per un confronto sulle criticità, tanto meno si sono degnati di inviare una risposta. La riforma Sanitaria attribuisce un ruolo regionale all’ospedale di Torrette che di fatto rimane sulla carta e senza implementare le risorse. Le organizzazioni sindacali riunite hanno deciso di mantenere lo stato d’agitazione con la previsione dello sciopero. Abbiamo indetto una manifestazione con assemblea del personale nel piazzale della giunta regionale per garantire il diritto alla salute e dei lavoratori il prossimo 16 giugno dalle 10 alle 13,30".