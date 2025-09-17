Il fronte sciopero. Lo stop per ora resta in bilico

Lo sciopero del Trasporto pubblico locale proclamato dalle sigle sindacali e dalle rispettive Rsu resta in bilico. L’ennesimo vertice alla presenza del prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, nella vesti del mediatore, non ha scaturito la rinuncia delle organizzazioni sindacali allo stato di agitazione, ma ha ulteriormente mescolato le carte. Con una abile mossa, l’azienda ha fissato un incontro per la presentazione del Piano Industriale ai rappresentanti dei lavoratori la mattina del 23 settembre, 24 ore prima dello sciopero di 4 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal (Ugl e Usb, presenti ieri, non hanno aderito). Per ora lo sciopero resta in calendario per mercoledì 24 settembre, ma non è detto che possa essere cancellato, forse già prima del 23.

All’interno delle organizzazioni sindacali legate a Conerobus c’è una discussione in corso che potrebbe portare a conseguenze tutte da immaginare. Sicuramente se ne saprà di più al termine dell’assemblea dei lavoratori convocata d’urgenza per ieri dalle sigle aderenti allo stato di agitazione. Le distanze che sono già emerse in ambito nazionale a livello sindacale, con il fronte spesso spaccato, potrebbero replicarsi anche per Conerobus, ma molto starà al volere dei lavoratori, i più interessati a risolvere i problemi. Se il fronte sindacale dovesse mostrare delle crepe, formando così due fazioni opposte, con una più orientata verso un dialogo con l’azienda, non è da escludere che lo sciopero possa saltare.

Stanno emergendo questioni politiche legate alle ormai prossime elezioni regionali e questa scadenza non aiuta certo il buon andamento delle relazioni sindacali. Chi ieri mattina nell’incontro a Palazzo del Popolo ha chiesto alle sigle firmatarie delle 4 ore di sciopero è stato il sindaco. Silvetti ha fatto un appello affinché venga cancellato per non indebolire ulteriormente Conerobus in una fase estremamente delicata. Sempre Silvetti, in primavera, aveva svolto lo stesso ruolo di garante per scongiurare un altro sciopero, organizzato dai sindacati di confederali; allora quell’appello ebbe successo e lo stato di agitazione venne cancellato. La cosa potrebbe ripetersi stavolta, ma molto dipenderà dai lavoratori, gli autisti in particolare che rappresentano l’80% della forza lavoro. Sul piatto, infatti, ci sono anche il blocco del turn over, con oltre 30 dipendenti in pensione nei prossimi sei mesi, e gli incentivi all’esodo.