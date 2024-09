Il fronte scuole. Antognini pronte. Ecco il dossier

Scuola elementare ‘Antognini’: la corsa contro il tempo ha avuto successo. Non sembrava possibile rispettare la scadenza dell’11 settembre prossimo per veder ritornare gli alunni all’interno dell’edificio di via Bramante, tra via Scandali e via Canale. Un anno fa, più o meno, quell’edificio era uno scatolone vuoto, senza infissi, abbandonato e non sembrava effettivamente possibile che si potesse arrivare allo stato attuale dell’opera. Mancano alcuni dettagli, ma il dato più importante è che per mercoledì prossimo, 11 settembre, è garantito il suono della prima campanella: "I lavori sono conclusi al 98% – ha confermato l’assessore Tombolini – quindi mancano davvero alcuni piccoli dettagli. Stiamo realizzando (i lavori sono in corso proprio adesso mentre sto parlando) la pavimentazione del piazzale e asfaltando il tratto di via Bramante. Posso confermare senza timore di smentite che l’11 settembre le lezioni riprenderanno lì regolarmente. L’unica parte che concluderemo a ottobre sono i giardinetti".

problemino c’è all’asilo nido ‘Agrodolce’ di Collemarino dove i lavori, arrivati al 12% dell’opera, erano stati sospesi: "Abbiamo avuto qualche problema dopo la demolizione sulle quote tra il progetto e la realtà, penso all’altezza dell’edificio e così via. I lavori sono stati sospesi ed è stata fatta una variante a costo zero" ha precisato il dirigente dei lavori pubblici, Stefano Capannelli. Al polo d’infanzia ‘Alba Serena’, il parco esterno, motivo di polemiche sull’abbattimento degli alberi, con tanto di choc da parte dei bambini, è stato sistemato ma ci sono vincoli e i lavori procedono a rilento. Ci vorrà tutto il tempo consentito, ossia fino al giugno 2026, per concludere i lavori del nuovo polo per l’infanzia ‘Tombari’ tra le Palombare e la Montagnola. Servono interventi per la palificata in modo da non incidere con la rotatoria su via dell’Industria, garantito il percorso verde attiguo al campo sportivo ‘Conti’. I lavori, al 10%, sono per ora fermi. Lo stato di avanzamento dei lavori alla mensa della scuola ‘Ungaretti’ è al 18%, nei tempi, mentre il contratto di quella delle Leopardi è in via di realizzazione. Interventi di adeguamento sismico conclusi sia per la scuola Garibaldi di via Torrioni (934mila euro) che per le don Milano e le Pascoli. Altro discorso per l’ex Ipsia in via Curtatone: "Abbiamo rilasciato il permesso a costruire all’Inail, proprietario dell’immobile (comprato dal Comune anni fa a 1,8 milioni di euro, ndr.), ma l’ente ha chiesto una prima proroga annuale e si appresta a ripetere la richiesta" ha detto Tombolini.