Il fuoriprogramma. La spazzatrice perde olio, imbrattato il vecchio corso

Guasto meccanico a un mezzo di Anconambiente in servizio in centro, danni alla pavimentazione in sampietrini di corso Mazzini. L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di ieri e, per la precisione, si è trattato della perdita di olio dal motore per tutto il tratto del corso che va dalla chiesa di San Biagio fino a piazza della Repubblica, interessando anche un pezzo di via Gramsci. Immediato l’intervento per tamponare gli effetti della sostanza oleosa, con gli stessi addetti di Anconambiente che hanno provveduto ad apporre una polvere assorbente particolare per limitare gli effetti dannosi. Un paio di anni fa era successa esattamente la stessa cosa, allora però si trattava di corso Garibaldi, stavolta il danno è stato procurato al selciato nella parte bassa, quella pedonale, del cosiddetto ‘corso vecchio’. Una scia di olio molto corposa ed evidente che di fatto ha imbrattato quasi 200 metri di strada. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, è possibile che il mezzo di Anconambiente, una spazzatrice, stesse transitando su via Gramsci per poi svoltare in salita su corso Mazzini. Proprio nel tratto in discesa di via Gramsci il veicolo ha iniziato a perdere olio e quando il conducente se n’è accorto ormai aveva percorso un bel pezzo di strada. Un materiale assorbente è stato subito posizionato sopra la scia oleosa, ma questo ha comportato un disagio anche ai negozianti della zona, visto che la traccia di olio era stata diffusa con particolare vicinanza al lato destro del corso (scendendo verso piazza del Teatro). Così come accaduto all’epoca in corso Garibaldi, la macchia resterà evidente sulla preziosa pavimentazione, senza alcuna possibilità di essere ripulita. Sulla vicenda abbiamo ricevuto una breve nota da parte dell’azienda: "Stamattina (ieri, ndr) – si legge nel testo diffuso da Anconambiente – è scoppiato un tubo dell’olio in corso Mazzini su una spazzatrice. Abbiamo immediatamente provveduto al trattamento con materiale assorbente e con pulizia di rito. Nel pomeriggio andremo a verificare se sia necessario un ulteriore intervento di pulizia con polvere assorbente, altrimenti domani mattina (oggi, ndr) faremo un bel giro di spazzatrice".