Il furbetto della Motorizzazione: revisioni bluff, funzionario sospeso

Avrebbe fatto passare per regolari veicoli che non lo erano lasciando correre sulle revisioni e chiudendo più di un occhio. Tutto questo probabilmente in cambio di denaro. Automobili alimentate a gas ma anche cisterne per il trasporto del metano. Il tutto mettendo a rischio la circolazione stradale e con pesanti pericoli per gli automobilisti. Adesso un funzionario della Motorizzazione Civile di Ancona, che ha 50 anni, è stato sospeso per tre mesi dal lavoro. La misura è stata disposta dal gip del tribunale dorico a conclusione di una indagine portata avanti dalla polizia stradale. Il dipendente pubblico è stato denunciato insieme ad altre persone, legate a ditte di trasporti e vendita di veicoli, che si sarebbero accordate con lui per passare i controlli. Contestata una attività illecita nel rilascio di certificazioni di omologazione di veicoli e nelle revisioni delle bombole dei veicoli a metano e di cisterne installate su autotelai.

A portare la polizia a vederci chiaro è stata una segnalazione arrivata dalla stessa Motorizzazione Civile che aveva rilevato che pesi e misure dei veicoli da omologare e immatricolare erano stati contraffatti. In particolare il titolare di una ditta della provincia di Ancona aveva ottenuto certificati di approvazione per veicoli che non rispettavano i requisiti di sicurezza e i regolamenti vigenti e per questo non potevano essere immatricolati e quindi messi in circolazione. A fargli ottenere sarebbe stato il funzionario, all’oscuro dell’ente per cui lavora perché, stando alle accuse, avrebbe abusato delle proprie funzioni sottoscrivendo certificati di omologazione per veicoli non idonei alla circolazione. Questo non solo in danno alla sicurezza pubblica ma anche a danno delle ditte concorrenti che invece si attenevano alle procedure corrette per i propri veicoli da revisionare.

Il funzionario avrebbe sottoscritto verbali falsi di controllo e di certificazione di bombole per il trasporto e la conservazione di gas metano in concorso con un dipendente di una azienda dedita a tale attività. Come faceva? Avendo a disposizione il timbro che fungeva da conio della Zecca dello Stato, usato per la corretta certificazione delle bombole, lo avrebbe usato anche per quelle non regolari. Il funzionario è stato denunciato insieme ad altre persone il cui numero non è stato precisato dalla polizia stradale. I veicoli immatricolati illecitamente sono stati tutti richiamati dalla Motorizzazione e dovranno fare una revisione straordinaria. Ritirate le carte di circolazione in attesa del ripristino delle caratteristiche tecniche idonee ai parametri previsti.