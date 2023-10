Il furgone biblioteca drago zio Giò da Trieste ha fatto tappa al Negromanti e al Kipling

Jesi (Ancona), 3 ottobre 2023 – Il colorato furgone biblioteca-libreria “drago zio Giò” Lib-Ribelli stamattina è approdato in città e in particolare alle scuole dell’infanzia Negromanti e Kipling, accolto da diverse decine di bambini. Il ‘libraio filosofo’ Giorgio Cescutti che da Trieste gira l’Italia con il suo carico di storie e avventure, stamattina ha portato ai piccoli del Negromanti e del Kipling un po' della sua una delle quattro librerie “libere” al mondo, da lui allestita sei anni fa a Trieste. “Questo libro non si compra e non si vende” è la scritta impressa dal timbro di Giorgio sulla prima pagina di ogni testo che fa girare. Invitato dalle docenti dell’istituto comprensivo Lorenzo Lotto, presente anche la dirigente Sabrina Valentini, il colorato filosofo-libraio ha intrattenuto i bambini con letture e piccoli giochi catturando la loro attenzione e suscitando una valanga di curiosità. I bimbi hanno potuto toccare, guardare e scambiarsi i libri. “Mi immagino i libri in viaggio – ha spiegato Crescutti - un viaggio che non si arresti tra le quattro mura della libreria, ma che possa continuare in giro per l’Italia, magari in giro per il mondo, un viaggio a testimonianza della condivisione della cultura e dei libri belli, Ribelli ed in libertà, che ne sono il veicolo. A fianco della libreria ho creato il furgone biblioteca-libreria drago zio Giò-LibRibelli che con le scorribande tra piazze, collaborazioni con associazioni di lettura, fiere, biblioteche, porta in modo dinamico ad avvicinarsi al mondo della lettura. Difficile spiegare lo stupore dei piccoli e dei grandi che entrano all’interno del furgone con la possibilità di visionare, leggere e giocare con i libri”. Un modo per ristabilire il contatto tra le persone, parlare e incontrarsi. “Lasciando fuori dalla porta il dio denaro, per una volta in secondo piano rispetto a ciò che piace fare” nelle parole del libraio filosofo.