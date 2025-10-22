Il furto e poi i pugni: chiesto il processo

La serata al chiosco con gli amici finisce in rapina per un giovane di 22 anni, che per ribellarsi al furto della collana d’oro è stato anche picchiato selvaggiamente, riportando un trauma cranico facciale.

Era la notte del 13 agosto del 2022 quando la vittima, originaria di Cingoli, stava ballando nel locale del parco Europa, a Staffolo, un chiosco molto frequentato dai giovani d’estate per trascorrere le serate al fresco. Improvvisamente, da dietro, si è sentito strappare la collana d’oro con tanto di crocifisso che portava al collo.

D’istinto si è girato nel tentativo di riprenderla, perché era un regalo di famiglia a cui teneva molto. Voltandosi però ha fatto appena in tempo a vedere in faccia il rapinatore che questi gli ha sferrato un pugno in pieno viso, che lo ha steso a terra.

L’aggressore, un 21enne di origine tunisina, residente a Falconara, rischia ora un processo per rapina e lesioni aggravate in concorso. La Procura di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio per lui, e ieri doveva comparire davanti al giudice Alberto Pallucchini, per l’udienza preliminare, ma c’è stato un difetto di notifica che ha portato una mancata traduzione dell’indagato (difeso dall’avvocato Marco Fanciulli) dal carcere in tribunale.

Il tunisino infatti si trova attualmente recluso per un’altra causa. L’udienza è slittata al 5 febbraio. La vittima della rapina si è costituita parte civile con l’avvocato Sara Scalpelli, e chiede un risarcimento di danni morali e patrimoniali per oltre 10mila euro.

Stando alle accuse, il suo aggressore quella notte, erano quasi le 2, lo avrebbe raggiunto nella pista da ballo insieme ad altre persone che non sono state identificate. Dopo averlo rapinato e steso a terra, avrebbe continuato, con l’aiuto del resto della comitiva, a colpirlo con ripetuti pugni al capo.

Il gruppetto avrebbe smesso solo quando è intervenuto un amico della vittima, arrivato per allontanarli, e aiutando il cingolano a uscire dal locale. La collana d’oro, del valore di 800 euro, non era stata recuperata quella sera. Il 22enne aveva provato a rientrare nel chiosco poco dopo l’aggressione, e a chiederla indietro perché ci teneva tantissimo, ma era stato minacciato di prendere altre botte se non se ne fosse andato via subito dal locale.

Per le ferite riportate era stato in pronto soccorso all’ospedale di Cingoli a farsi medicare. I medici gli avevano dato 15 giorni di prognosi. Il giovane aveva poi sporto denuncia riconoscendo il rapinatore.

La collana non è stata mai restituita nemmeno dopo la denuncia e l’avvenuta identificazione.

Marina Verdenelli