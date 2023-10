Il futuro del porto. Dal Molo Clementino a Penisola e crociere: rebus ad alta tensione

Il futuro del porto passa attraverso due mosse: via libera al piano strategico e la visione complessiva degli attori su alcuni punti cardine, dal Molo Clementino alla ‘Penisola’ passando per lo ‘sconfinamento’ dell’Autorità portuale ad alcuni tratti di viabilità comunale. In questa fitta trama si inseriscono due date chiave: quella di domani, 26 ottobre, quando in sede di Conferenza di servizi nella sede dell’Authority sarà l’ultima occasione di presentare dubbi prima che il parere definitivo sul Dpss (Documento di programmazione strategica di sistema) venga adottato. I pareri, non espressi o espressi in assenso o dissenso da parte dell’amministrazione comunale dovranno essere resi noti entro il 2 novembre prossimo. Date, formalità, procedure, un insieme di documenti il cui peso specifico potrebbe davvero modificare gli assetti futuri dello scalo dorico. Il 12 settembre scorso era stata disposta la sospensione del documento preparato dall’Autorità portuale per consentire una serie di integrazioni e chiarimenti.

Trattandosi dell’Autorità di Sistema, la nuova forma dell’ente che prevede la competenza su sette porti tra Marche e Abruzzo, una delle integrazioni aveva riguardato il porto di Pesaro, mentre per ciò che riguarda Ancona si era trattato di una pericolosa dimenticanza: in pratica nel documento figurava il Molo Clementino, a cui l’Autorità portuale dorica tiene molto, mentre non c’era la cosiddetta ‘Penisola’, sponsorizzata dall’intera filiera istituzionale di centrodestra. Oltre a questi aspetti dentro il Dpss c’era ovviamente molto altro tra cui, restando negli interessi del capoluogo, la volontà da parte dell’Ap di assumere la competenza delle cosiddette zone di confine tra porto e città. In tal senso, facendo degli esempi pratici chiari, il porto vorrebbe allargare i suoi orizzonti al Mandracchio, a via XXIX Settembre e così via. Il concetto rientra nell’annoso concetto di odioamore tra Ancona e il suo porto, ma certo l’invasione di campo sarebbe abbastanza netta. Anche su questo la maggioranza di centrodestra, sia in Comune che in Regione, si sta confrontando, sebbene al centro del dibattito resti il molo per le Grandi Navi da crociera. Il 2 novembre, oltre alla scadenza del Dpss, è in programma il terzo vertice con Msc, il brand mondiale delle crociere, che minaccia di andarsene altrove dopo che il sindaco Silvetti ha espresso pubblicamente il suo ‘no’ al molo Clementino per motivi di natura ambientale. Su questo tema il dibattito è molto acceso; il presidente dell’Ap Garofalo conferma l’opera come necessaria e non alternativa alla ‘Penisola’ e lo stesso dicono il grosso degli operatori portuali. Visioni differenti ci sono anche dentro lo stesso centrodestra. Resta da capire cosa vorrà fare Silvetti con il Dpss: portare il documento in consiglio per l’adozione, abbastanza improbabile, fare un atto di giunta o lasciarlo passare attraverso un silenzio-assenso.