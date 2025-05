Il futuro del porto, via agli incontri. Grandi navi al Molo Clementino, ecco il fulcro del nuovo Prg

Prg del porto, incontro formale ieri nella sede dell’Autorità portuale per presentare il piano del futuro per lo scalo dorico. Il padrone di casa, il presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Vincenzo Garofalo, coadiuvato dai suoi collaboratori tecnici, ha illustrato ieri agli operatori portuali il documento che la stessa Authority ha inviato cinquanta giorni fa al Mase, il Ministero dell’Ambiente che ora sta terminando la cosiddetta fase di scooping (letteralmente ‘scavando’). Si tratta di un documento provvisorio, su cui ovviamente verranno fatte delle eccezioni e presentate delle osservazioni il cui scopo sarà quello di integrare il testo finale da approvare definitivamente in sede ministeriale.

L’incontro di ieri in Ap sarà propedeutico a quello che riguarderà tutta la fase istituzionale, coinvolgendo, tra gli altri, anche l’amministrazione comunale. Non è chiaro, in effetti, se Palazzo del Popolo sia stato reso edotto di tutti i passaggi necessari: "Ancora non ci siamo incontrati in tal senso – spiega il sindaco Daniele Silvetti – Il Comune (il sindaco si è tenuto per sè la delega del porto, ndr) interverrà soltanto dopo le osservazioni del Mase" ossia la fine della fase consultiva. Il terzo, per così dire, giro del tavolo riguarderà l’ascolto pubblico, ossia tutti i portatori d’interesse collegati al porto e al suo nuovo piano regolatore, una fase che dovrebbe durare 45 giorni. Al documento con la stesura attuale saranno sicuramente praticate delle modifiche, ma l’intelaiatura del Prg dovrebbe restare quella.

Nell’incontro di ieri, tra i vari temi, è stata confermata la centralità del Molo Clementino per le grandi navi su cui si attendono ancora le valutazioni ambientali da parte del Mase, probabilmente in arrivo a stretto giro di posta. L’aspetto principale della visione del piano riguarda la Penisola, la nuova struttura realizzata lontano dalla città, collegata tra la diga di sovraflutto e la Banchina Marche. Per vederla realizzata, tuttavia, serviranno svariati anni, sicuramente più di dieci. Nel frattempo via al trasferimento di alcuni traghetti alle banchine ex Silos (19-21), ma solo quelli più piccoli e dalla stagione 2027. Su quel tema c’è qualche dubbio sull’utilizzo di quelle banchine, visto che nel disegno del Prg non si fa riferimento soltanto al traffico passeggeri, ma anche alle merci. Un tema di discussione sicuramente, così come la definizione delle cosiddette ‘zone di interazione’ porto-città, da via della Loggia agli Archi. È su questo punto, in particolare, che l’Authority e il Comune si confronteranno. Allargare quelle zone territoriali non significa che il porto avrà il controllo di quelle parti di città, ma comunque potrà intervenire e imporre le sue vedute. Da chiarire lo sviluppo dell’area nautica da diporto, con la divisione tra Marina Dorica, che resterà al suo posto, e lo spazio per i grandi yacht di lusso e di grosse dimensioni che dovrebbero riempire lo spazio lasciato dai traghetti tra la banchina 7 e la 11. Nell’area tra l’attuale porto turistico e il piede della frana, nei grafici si nota un intervento che dovrebbe legarsi al progetto del Lungomare Nord che dalla Palombella raggiungerà Torrette. Un altro dei vari punti che andrà definito in sede di analisi e di confronti tra le parti in causa.