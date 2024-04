Il futuro della città al centro del confronto

"Siamo interessati a condividere le idee di quanti, come alcuni studenti universitari ci hanno chiesto qualche tempo fa, studiano e cercano di sapere in quale direzione stiamo andando oggi, come diventeremo, probabilmente, nel 2050" così Andrea Cardinaletti, presidente della Fondazione Gabriele Cardinaletti ieri nell’accogliere nei locali allestiti per la mostra lungo corso Matteotti il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona, Massimo Stronati, di Interporto Marche, Maurizio Paradisi, di Uni-Co Marche e Alberto Mazzoni di Food Brand Marche. "Il Comune di Jesi ha stabilito un suo punto di incontro qui, e siamo disposti a incontrare quanti lo vorranno" ha detto il sindaco. Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona, ha aggiunto: "Creeremo qui una serie di eventi e incontri che partono dal comune denominatore che si chiama Jesi. Questi locali dell’ex Banca Marche sono uno spazio simbolico ma che rappresenta il cambiamento della nostra città. Incontreremo imprenditori, e non solo, parleremo di tutto ciò che potrà essere "futuro". "Il 23 aprile questi locali ospiteranno un convegno sul futuro del Verdicchio con il prof Attilio Scienza" ha aggiunto Mazzoni.