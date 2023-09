Il futuro dello scalo. Tra Authority e Comune due stategie diverse. E quante contraddizioni

Il futuro del porto appeso al Documento di Programmazione Strategica. Un documento quanto mai controverso dove amministrazione comunale e Autorità portuale dovrebbero apportare dei correttivi, o quanto meno mettersi d’accordo. Stiamo parlando della carta che dovrebbe presagire, in seconda battuta, alla vidimazione del Piano regolatore del porto, quanto mai necessario dopo decenni in cui quel cambio di passo è atteso. Le due istituzioni probabilmente parlano una lingua diversa, altrimenti non si capisce come mai nel Dps presentato dall’Authority per lo sviluppo del porto dorico è ancora presente il Molo Clementino per le Grandi Navi alla Rotonda, un progetto che il sindaco Silvetti ha già annunciato e ribadito non vuole portare avanti. Un punto chiave dei rapporti futuri tra Comune e Ap, entrambi abbastanza inesperti, che non è detto in futuro possa portare a qualche ribaltone. Dunque il Molo per le navi da crociera non si farà, ma nel documento c’è, mentre altri punti cardine della visione del sogno del sindaco e della sua giunta (e del governatore Acquaroli) non figurano. Pensiamo, ad esempio, al lungomare nord che invece andrebbe assolutamente previsto, considerando lo stato d’avanzamento delle procedure. A meno che la giunta Silvetti non abbia deciso di prendere tempo, ma stando alle voci che filtrano è probabile che si tratti di una mancanza dell’Autorità portuale. Su un altro punto, questo sì decisivo, la struttura guidata dal presidente Vincenzo Garofalo deve fare chiarezza. Nel Dps, infatti, manca del tutto ogni riferimento alla ‘Penisola’, il mantra del nuovo corso amministrativo. Garofalo che sulle colonne del Carlino ha ribadito l’importanza unica di realizzare quell’opera, eppure sul Documento di Programmazione Strategica non c’è. È vero, a parte un progetto consegnato al Viceministro Rixi c’è poco ancora di quella penisola, in fondo siamo solo all’inizio. Il Dps, quindi, andrà sensibilmente aggiornato, modificato in molte parti e sottoposto all’amministrazione comunale che dopo l’adozione lo dovrà soprattutto approvare. Sarà dunque necessario un atto pubblico in cui entrambi si assumeranno le responsabilità del testo che andranno a firmare, prima di presentarlo, da parte della giunta, al vaglio del consiglio comunale. Con una maggioranza netta e solida sarà difficile ipotizzare colpi di scena.

Intanto, a proposito di porto, è partita la gara per la messa in vendita del nastro trasportatore del carbone. Un impianto quasi di archeologia industriale, ormai non più funzionale alle esigenze commerciali, costruito tanti anni fa nell’attuale banchina 26. Le parti dell’impianto verranno vendute e poi l’area sarà definitivamente liberata per fare spazio ai container.

Pierfrancesco Curzi