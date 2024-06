Il futuro di Marche Teatro. Giuseppe Dipasquale nuovo direttore artistico: "Onorato della scelta"

"Sono onorato della scelta e, allo stesso tempo, felice di avere la possibilità di poter lavorare ad Ancona". Sono le prime parole pronunciate da Giuseppe Dipasquale da ieri ufficialmente direttore artistico di Marche Teatro e quindi delle Muse. Il regista di origini siciliane è stato contattato telefonicamente durante la riunione del cda per comunicare la scelta fatta. Il presidente Valerio Vico ha annunciato la scelta e Dipasquale, oltre a ringraziare, ha ribadito "come lo Stabile marchigiano, nonostante sia ’giovane’ rispetto a tanti altri sparsi in Italia, ha grandi potenzialità. Ho davanti una sfida molto stimolante". Poche parole prima del suo arrivo ad Ancona previsto la prossima settimana quando il regista si presenterà alla città.

Si conclude, quindi, l’iter del bando voluto dal Comune per scegliere la figura che sostituisce Velia Papa che ha guidato Marche Teatro per dieci anni. Una manifestazione d’interesse che ha visto partecipare ventuno professionisti e ha visto impegnata per la selezione la commissione tecnica formata da tre esperti del settore: Luca De Fusco (presidente), Giancarlo Marinelli e Rita Centofanti che si sono ripetutamente riuniti per analizzare tutti i profili, verificando prima i requisiti soggettivi e oggettivi per la partecipazione, poi i curricula e i progetti artistici presentati e, il 12 giugno, hanno consegnato al Consiglio d’Amministrazione "una terna di candidati di elevato profilo professionale aventi i requisiti richiesti".

Il Cda di Marche Teatro ha convocato i tre candidati per un’audizione che si è tenuta il 14 giugno: tre lunghi colloqui con ognuno dei candidati per conoscerli più da vicino e approfondire i loro progetti, strategie e programmi. A quel punto il parere del Cda è stato unanime: "Rilevante corrispondenza tra la vocazione di Marche Teatro (riconosciuto dal Ministero della Cultura tra i 19 Teatri di Rilevante Interesse Culturale) e il progetto predisposto dal candidato Dipasquale da cui è emersa anche una importante conoscenza delle esigenze del territorio e delle aspettative culturali della regione". E sempre ieri il sindaco Daniele Silvetti ha espresso gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore artistico.

Ma chi è Dipasquale per i non addetti ai lavori? Regista e autore teatrale, lavora sul palcoscenico dal 1981. E’ stato direttore artistico del Nuovo Teatro Regina Margherita di Racalmuto e direttore del Teatro Stabile di Catania. Laureato in Lettere e specializzato in Linguistica presso la Terza Università degli Studi di Roma. Diplomato in regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, è attualmente direttore artistico del Festival delle Ville Vesuviane ad Ercolano e del BarbablùFest di Morgantina. Sono olte 50 le regie alcune delle quali su testi scritti direttamente con Andrea Camilleri o di opere del grande autore siciliano. Si è messo alla prova anche con la regia di opere liriche e ha avuto esperienze anche all’estero.

Ora, per Dipasquale, inizia una nuova avventura in terra anconetana, dove ci sarà da gestire, artisticamente parlando, il più grande teatro della regione e un pubblico che ha grande aspettative.

Alfredo Quarta