Il futuro di Marche Teatro. Nuovo direttore artistico, ecco l’identikit del bando

Marche Teatro cerca il suo nuovo direttore artistico. Un ruolo importante a livello nazionale, visto il riconoscimento ministeriale di Marche Teatro come Teatro di Rilevante Interesse Culturale e, che si occupa, tra le altre cose, delle stagioni di tre teatri di Ancona: le Muse, lo Sperimentale e il Teatrino del Piano. La figura che prenderà il posto di Velia Papa, insomma, deve avere un curriculum di "comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse del teatro", come recita il bando reperibile sul sito www.marcheteatro.it. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 18 di sabato. L’incarico ha la durata di 3 anni e non può essere rinnovato per più di due volte. Tra i requisiti generali di ammissione ci sono la cittadinanza italiana (o di altro Stato dell’Unione europea); l’adeguata conoscenza dell’italiano e di almeno un’altra lingua dell’Ue (preferibilmente inglese, francese o spagnolo), scritta e parlata; laurea o titolo equipollente in ambito umanistico e/o di discipline dello spettacolo; godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o nello Stato di appartenenza o provenienza; insussistenza di destituzioni, licenziamenti o dispense dall’impiego presso Amministrazioni pubbliche o soggetti privati per provvedimenti disciplinari o per giusta causa.

Riguardo ai "requisiti specifici di ammissione" il bando cita l’esperienza professionale nell’ambito dell’organizzazione manageriale ed artistica nel campo della direzione teatrale di almeno cinque anni, come la direzione di teatri di rilevante interesse culturale e/o nazionali; la conoscenza del panorama culturale e teatrale italiano e internazionale; l’attitudine all’interazione positiva con il tessuto culturale del territorio; la capacità di elaborare un progetto artistico e gestionale anche sulla base di un approccio multidisciplinare, individuando strumenti di comunicazione e diffusione in grado di incrementare la presenza di pubblico nonché l’indice di produttività del teatro; la capacità di gestire le relazioni istituzionali, di reperire finanziamenti pubblici e privati.

Si richiede inoltre di possedere relazioni nazionali ed internazionali con importanti organizzazioni culturali e istituzioni operanti all’estero nel campo delle arti del teatro e dello spettacolo dal vivo. Verranno giudicate le capacità artistiche, di gestione delle relazioni istituzionali, di reperimento di finanziamenti pubblici e privati, e l’attitudine alla gestione e organizzazione delle risorse umane.