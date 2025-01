Il futuro di Moncaro si gioca in Corte d’Appello

Si gioca tutto in Corte di Appello il futuro della Moncaro, la cooperativa vitivinicola più grande delle Marche e tutto l’indotto che vi ruotava attorno. Ieri mattina, al tribunale di Ancona, si è discusso il ricorso presentato dal commissario Giampaolo Cocconi, nominato dal ministero delle Imprese, contro la liquidazione giudiziale disposta ad ottobre scorso dal giudice civile per Terre Cortesi-Moncaro, società cooperativa agricola di Montecarotto, gravata da quasi 38 milioni di euro di debiti. L’udienza, durata un paio d’ore, è stata preceduta da un presidio organizzato fuori dal tribunale da una rappresentanza di soci ed ex dipendenti dell’azienda che hanno portato con loro uno striscione con scritto "Senza Moncaro non c’è futuro". Tra i presenti Yuri Marcantognini, socio e dipendente dell’azienda Moderna, il braccio operativo della Moncaro a Montecarotto che lavorava le vigne in affitto da Moncaro. "Moderna è in liquidazione - ha detto Marcantognini - le vigne sono incolte, non hanno più operai perché i contratti sono scaduti al 31 dicembre scorso, l’azienda è ferma, non c’è produzione da più di un anno. Le vigne sono incolte con 40 quintali all’ettaro nel terreno. Noi eravamo 60 dipendenti, più della metà adesso è senza lavoro, io sono fermo da un anno. Dietro ci sono famiglie e mutui da pagare. L’obiettivo è che il commissario vinca il ricorso". Insieme a Yuri anche Nicoletta Sgariglia, dell’omonima azienda del Piceno. "Abbiamo crediti di tre anni da Moncaro - ha detto - tanti soldi. Con il fallimento Moncaro si trascina tutte le aziende che ci lavoravano. Nessuno ci tutela, stiamo morendo". L’esito del ricorso si conoscerà solo nelle prossime ore perché al termine della discussione la Corte si è riservata di decidere. Nel giudizio di appello di ieri, sul fallimento, si sono costituite al fianco del commissario ministeriale, attraverso l’avvocato Corrado Canafoglia, 15 aziende che negli anni hanno conferito le uve a Moncaro per la produzione del vino e il comitato "Amici della Moncaro" che le riunisce tutte. "La nostra costituzione - spiega il legale - è a supporto della tesi del commissario in quanto riteniamo che la permanenza del commissario governativo dia la possibilità all’intero sistema vitivinicolo marchigiano di poter dare speranza di una sopravvivenza dell’intero sistema. Con la curatela c’è il rischio che vengano spezzettati gli assist e quindi non ci sia speranza per il sistema vitivinicolo". Il presidente del comitato, Marco Gambini Rossano ha sottolineato come "il commissario può rilanciare questa struttura facendola ripartire, il liquidatore deve lavorare per vendere al miglior offerente le strutture. Riteniamo che queste però debbano rimanere in mano ai marchigiani".