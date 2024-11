Il futuro passa dai giovani della "cantera". Bugari, Useini e Bellucci le armi in più di Gadda

C’è un’altra indicazione importante ed è quella che riguarda gli under di casa. Non è una novità, piuttosto una conferma, che finisce per essere anche un’indicazione per i mesi futuri. Gli under di casa ci sono, eccome. Il regolamento prevede che in campo siano schierati per 90’ tre giocatori nati nel 2004 (e seguenti), nel 2005 (e seguenti) e nel 2006 (e seguenti). Con Useini (2006) out per febbre, dopo essere stato brillante protagonista di due partite, ecco che Gadda stavolta ha schierato due esordienti in biancorosso, e cioè il portiere Filippo Bellucci, classe 2006 fratello del difensore Niccolò, e l’esterno di centrocampo Emiliano Bugari, classe 2005. Il portiere è un ruolo estremamente delicato, e Bellucci ha mostrato un po’ d’emozione, nell’esordio al Del Conero, per poi riscattarsi con una buona prova. Di lui lo staff tecnico ha ottima considerazione e il 2006 schierato in porta apre ad alcune possibilità, come per esempio l’utilizzo di under più esperti tra i giocatori di movimento. Quanto a Emiliano Bugari, per lui parla una partita fatta di fisicità, coraggio e continuità, a destra è stato una spina nel fianco della retroguardia romana. D’altra parte su Bugari, nel dopopartita, Gadda s’è espresso così: "E’ cresciuto molto, in questi mesi, ha delle doti fisiche e tecniche importanti, è un ragazzo serio e ha sfruttato la sua chance". Prestazione più che positiva, per Bugari, come per Bellucci junior. Di Denis Useini s’è parlato già in altre circostanze: anche lui nel ruolo di mezzala può dare una mano importante alla causa dell’Ancona, come pure Michele Mazzoni, classe 2006 esterno di sinistra o trequartista, nonché noto tiktoker, che se da un lato finora ha avuto poco modo di mettersi in mostra in biancorosso, dall’altro è notevolmente stimato dallo staff tecnico dorico. Sono quattro under che lo scorso anno giocavano con la formazione primavera dorica che ha vinto il campionato, quattro che la nuova Ancona è riuscita a trattenere in biancorosso. Altri, invece, si sono accasati altrove, la scorsa estate, a causa del noto ritardo con cui è cominciata la rifondazione dorica. Con il mese di novembre si può considerare conclusa la fase di sperimentazione degli under in biancorosso: la rosa è piena di giovani calciatori, diversi di loro vengono anche da molto lontano, ma una cosa è certa: quelli anconetani sembrano finora meritare quella maglia con il cavaliere armato che stanno dimostrando di tenere nella massima considerazione.

g.p.