Il "Galà della danza" a Senigallia Maestre della Scala e anche étoile

Il Galà della Danza chiude la rassegna ‘DanzaMare Senigallia’: appuntamento domani alle 21 al teatro La Fenice. A salire sul palco saranno gli aspiranti artisti, ma anche giovani promesse come la senigalliese Matilde Pupita, entrata a far parte del corpo di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Una full immersion tra sbarre e punte per preparare al meglio lo spettacolo preparato ad arte da maestri e coreografi come le Maestre Tatiana Nikonova, e Letizia Fabbrucci, ma anche étolie come Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, direttore artistico della Jas Art Ballet, Damiano Bisozzi, premio speciale alla carriera come eccellenza Italiana, Francesco Ventriglia che dopo 10 anni di straordinari successi all’estero torna in Italia. Lo stage si concluderà oggi con le masterclass tenute da Luciano Mattia Cannito e dalla popolarissima Rossella Brescia. Per prendere confidenza con il palco i ragazzi hanno trascorso i cinque giorni di stage all’interno del Teatro La Fenice con lezioni giornaliere che si susseguono sul palco e sul foyer, debitamente adibito a sala di danza e dove, gli allievi, vivono con entusiasmo giornate di studio.

"DanzaMare" è dedicata alla memoria della maestra di Danza in Scena a.s.d. Maria Luisa Roncucci, deceduta nel 2012 a causa di una brutta malattia. Lo spettacolo è giunto ormai all’VIII edizione e anche quest’anno il ricavato sarà interamente devoluto all’A.o.s. (associazione oncologica senigalliese). Il costo del biglietto è di 12 euro.

L’obiettivo artistico dell’evento è quello di mettere in luce gli aspetti formativi ed educativi legati alla danza, aperto a tutti coloro che amano l’arte coreutica sia a livello amatoriale che professionale: "In questa epoca dove social media impazzano, è straordinario vedere come i ragazzi siano in grado di accantonare gli smartphone e dedicare giornate intere allo studio di questa meravigliosa Arte – le parole di Alessia Primavera, direttore artistico della rassegna - Ringrazio tutti i Maestri che, con grande professionalità, accolgono gli stagisti, il Comune di Senigallia per il sostegno, tutte le persone che insieme a me portano avanti da anni questo progetto".

Oggi al teatro La Fenice arriva Rossella Brescia, nel 1997 prima ballerina di Buona Domenica e nel ’99 resa ancora più famosa da un noto spot televisivo che la lanciò come ballerina in numerose trasmissioni del piccolo schermo.