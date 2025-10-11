Il Galilei ad Abu Dhabi alla Milset Expo Sciences

Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
11 ott 2025
SARA FERRERI
Il Galilei ad Abu Dhabi: la scuola è stata selezionata dalla Federazione associazioni scientifiche e tecniche di Milano nell’ambito del Concorso ’I Giovani e le Scienze 2025’, a rappresentare l’Italia a Milset Expo Sciences International, che si è svolto negli Emirati Arabi. "In questo importante Expo scientifico mondiale – spiegano dal Galilei – gli studenti hanno presentato i progetti di ricerca scientifica selezionati dalla Fast". Sono i ragazzi delle quinte A e C, accompagnate dai docenti e dal dirigente scolastico Luigi Frati, da sempre fautore "dell’importante processo di internazionalizzazione della scuola". Un ringraziamento, – esordisce Frati, "va agli studenti per l’impegno costante profuso, quelli diplomati che continuano a partecipare alle iniziative scientifiche offerte dalla scuola e a mantenere i rapporti di collaborazione nonostante siano iscritti a facoltà scientifiche e non solo, ma anche alle famiglie che hanno sempre creduto nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, e ai docenti che preparano i discenti in maniera costante, professionale, con tanta dedizione e spirito di collaborazione, e l’esperto esterno Edgardo Catalani, che dà un contributo scientifico di elevato valore alla scuola".

