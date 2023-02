Il Gambero Rosso premia gelateria e bar

Cono del Gambero rosso per la cremeria Pincini: è tra le gelaterie migliori d’Italia. La cremeria conta ben 2 punti vendita in città, uno in via Tavernelle e uno in corso Mazzini. Un’avventura nata per caso nel 2017, come spiega il titolare, Luca Pincini: "Non vengo da una famiglia di gelatai e sono anche relativamente giovane pe dire come sia cambiato questo mestiere. Se sono contento del riconoscimento? Certo che sì. L’ho scoperto grazie a una mail, è stato del tutto inaspettato". Le incursioni degli ispettori del Gambero rosso avvengono in incognito: si sceglie, si assaggia e si valuta se assegnare (o meno) il premio. "A Tavernelle – racconta Pincini – abbiamo aperto nel 2017, mentre il negozio di corso Mazzini ha visto la luce dopo il primo lockdown, nel 2020, a fine maggio. Avremmo dovuto aprire a marzo, ma la pandemia ci colse di sorpresa. Ora, la situazione è cambiata", ma a pesare sono inflazione e caro prezzi. "Con gli aumenti delle materie prime bisogna fare i conti tutti i giorni – sottolinea il titolare – però andiamo avanti. Mi ha sempre affascinato questo mondo e sono contento che il nostro impegno per la qualità sia stato ripagato dal Gambero".

Nella guida del Gambero, spuntano pure due dei migliori bar della città: si tratta del Giuliani di corso Garibaldi e della Tazza d’oro di corso Mazzini. "Il bar era chiuso, io passavo di lì e ho visto un pacco davanti la vetrina. L’ho preso e ho scoperto la notizia – dice Mario Campanella, del Giuliani – È un riconoscimento per l’impegno a mantenere la tradizione e rimanere fedeli alla qualità. Tra noi e la città c’è un bel rapporto, misi in vendita il mio bar del Piano per il Giuliani: là fatturavo 300mila lire, qui neanche 30. Però, mi piaceva questa zona". Tanti i vip al Giuliani: da Alessandro Preziosi a Fiorella Mannoia, passando per Dalla e Mogol che "da noi è di casa". Alla Tazza d’oro, trasferitasi in corso Mazzini dal 2014, c’è stato recentemente l’ex pm Antonio Di Pietro. Negli anni, Al Bano e Roberto Mancini: "Siamo sulla piazza dal ’52 – le parole di un orgoglioso Flavio Zoppi – Papà Renato (morto nel 2012, ndr) ha iniziato qui come dipendente". Nell’85, la decisione di rilevare la Tazza e il passaggio del testimone a me e mio fratello Stefano".

Nicolò Moricci