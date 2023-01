"Il gas ci dissangua Sì al fotovoltaico"

Bollette salate anche alla Eschilo Conero Wellness anche se gli aumenti sono stati inferiori rispetto alle aspettative. "Per il metano avevamo messo in conto di pagare 500mila euro – dice David Tucci, titolare del centro sportivo di Pontelungo – perché costava 3 euro e 50 centesimi al metro cubo.

Il nostro consumo si aggira tra i 120 e i 150 metri cubi ma poi il costo si è abbassato per fortuna. Comunque abbiamo pagato sempre tanto, almeno tre volte in più rispetto ai tempi pre Covid-19".

L’anno appena concluso ha visto per la Eschilo una spesa di circa 150mila euro per il riscaldamento e 120mila euro per la luce.

Unite alle spese dell’acqua la palestra ha pagato 300mila euro di utenze fisse solo nel 2022.

"I calcoli di agosto ci davano una proiezione impossibile da gestire, gli aumenti delle utenze sono state peggio del Covid perché con la pandemia l’impianto era chiuso e non consumava – continua Tucci –. Per fortuna ora il prezzo del gas è sceso. Come andiamo avanti? Viviamo alla giornata, si cerca di fare tutto per mantenere la struttura attiva e con tutte le attività che svolge, la piscina compresa che non abbiamo mai voluto chiudere per continuare a mantenere un servizio.

In Italia molti impianti li hanno chiusi proprio perché le spese erano esorbitanti". Anche la Eschilo sta pensando di attivarsi per l’efficientamento energetico.

"Lo stiamo predisponendo – rivela Tucci – con il fotovoltaico.

E’ un investimento grosso ma non si può non farlo visti i tempi. La eccezionalità del caro bolletta la puoi gestire un anno, due anni, poi i costi sarebbero troppo alti per una attività.

Arriviamo già da un periodo Covid che ci ha segnati a livello di ingressi, se ci dobbiamo mettere questi prezzi di luce e gas così alti per sempre non è possibile. Le nostre sono strutture energivore, non puoi risparmiare. La clientela è tornata a fare gli abbonamenti annuali, molti hanno preso peso, il mensile non gli basta".

Marina Verdenelli