Il Geas Sesto San Giovanni cerca conferme a Ragusa

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Dopo aver trovato il primo successo in campionato nello scontro diretto contro Sassari, ora è di nuovo tempo di una sfida contro una squadra isolana per il Geas Sesto San Giovanni. Domani la squadra rossonera, infatti, partirà alla volta della Sicilia dove domenica alle 18 affronterà la Passalacqua Ragusa alle ore 18. "E’ un’importante settimana di lavoro e quella di Ragusa non sarà una trasferta facile - dice coach Cinzia Zanotti - la vittoria contro Sassari è stata importante perchè abbiamo dimostrato maturità, adesso dobbiamo invece dare continuità".

Tra le protagoniste dell’ultima vittoria Valeria Trucco che ha chiuso con 12 punti e 8 rimbalzi e parla del passo in avanti che ha fatto la squadra in termini di gruppo: "Sicuramente abbiamo dato tutte un qualcosa in più per sopperire alle assenze. Nel ritorno da Schio abbiamo capito che avremmo dovuto svegliarci e credo che con Sassari ci siamo riuscite bene". Continua, però, purtroppo per l’Allianz l’emergenza infortuni perchè non recupereranno nè Caterina Dotto nè Ana-Marjia Begic: per la playmaker (stiramento alla coscia) si punta a farla rientrare tra una decina di giorni, mentre Begic con un edema osseo al calcagno ne avrà decisamente per qualche settimana in più.

Sandro Pugliese