Il gelato ma che bontà La Confartigianato: "Qui 2700 artigiani"

Tutti pazzi per il gelato. Cono o coppetta l’importante è che sia fatto con prodotti sani e genuini. Alla frutta o ai gusti più particolari, complice il caldo record di questi giorni, gran lavoro per le 390 gelaterie e pasticcerie artigiane delle Marche.

Ma al di là delle ricette più o meno "eccentriche" per accontentare tutti i gusti, rimane una certezza: i prodotti artigianali sono realizzati secondo tecniche tradizionali, con materie prime rigorosamente fresche e con un’attenzione sempre più diffusa a soddisfare particolari esigenze dietetiche o legate a intolleranze alimentari della clientela.

Ci pensano le gelaterie artigiane a valorizzare specificità, qualità, sicurezza, varietà di gusti del vero gelato e il gelatiere, che fa della sua creatività un punto di forza con conseguente marcata differenziazione, del gelato artigianale rispetto a prodotti standardizzati.

Gli artigiani offrono ai propri clienti la certezza sulla qualità del gelato artigianale, puntando sull’utilizzo di materie prime del territorio e valorizzando il processo tradizionale di produzione.

Nella nostra regione il buon gusto è fatto dai mille sapori della nostra tradizione alimentare artigiana.

"E’ bene ricordare - sottolinea Confartigianato - che, secondo un recente studio, un turista su tre valuta importante l’offerta enogastronomica nella scelta della meta di viaggio". Tutto il "giacimento" della food economy delle Marche vede impegnati circa 2.700 "artigiani del gusto", imprese che danno lavoro ad oltre 11mila addetti.

La genuinità delle specialità artigiane fa bene alla salute, fa muovere l’economia e contribuisce a mantenere alta la bandiera del food made in Italy nel mondo.

"Il settore agroalimentare - evidenzia il segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni - rappresenta un patrimonio prezioso del nostro territorio, per il bagaglio di professioni e di saperi alla base delle sue produzioni, per preservare le migliori tradizioni produttive e per valorizzare un patrimonio unico al mondo per ricchezza e varietà di alto valore culturale, economico e sociale: quell’eccellenza alimentare che tutto il mondo ci riconosce".