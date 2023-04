Il gelo di Ancona per le crociere: brutto segnale

Andrea Massaro

Gli anconetani non hanno mai brillato per espansività. Ma è anche vero che poi il cuore è tenero. Difficilmente questa città tira indietro la mano. Non che i colossi delle crociere abbiano bisogno dell’aiuto di Ancona, ma di una mentalità più aperta sì. Se quando arrivano le grandi navi molti locali e negozi non si fanno trovare pronti o comunque non promuovono l’immagine turistica della città pensando solo a fare affari a tutti i costi, non si ottengono grandi risultati. Si vivacchia come al solito, in attesa di qualcosa. Ma questa non è una svolta e mette tristezza pensando a quel che invece potrebbe essere. Poi se giapponesi o americani scappano una volta arrivati in porto, non ci lamentiamo.