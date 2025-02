Il generale Altiero a Falconara. Attenzione ai traffici doganali

Visita istituzionale alla Compagnia di Falconara Marittima per il generale Nicola Altiero, comandante regionale della Guardia di Finanza che, mercoledì, è stato ricevuto dal capitano Martino Marzocca. Accolto dal comandante del Reparto, il generale ha avuto l’opportunità di visitare la Compagnia, avere un costruttivo confronto con i militari in servizio e discutere delle principali operazioni condotte. Tali operazioni spaziano dalla lotta alle frodi fiscali al contrasto dello spaccio di stupefacenti, fino alla repressione degli illeciti commessi nel settore doganale. Particolare attenzione è stata dedicata a quest’ultimo ambito, in quanto la Compagnia svolge da anni un’importante attività di polizia doganale attraverso una Squadra operativa stanziale dislocata all’aeroporto, alla raffineria Api e alla Manifattura Tabacchi di Chiaravalle. Il generale ha visitato anche i tre siti e si è confrontato con i responsabili degli stabilimenti ma anche con i militari. Il generale Altiero ha elogiato la professionalità, la coesione e la dedizione del personale in servizio presso la Compagnia, incoraggiandolo a proseguire con determinazione nelle attività quotidiane, sottolineando l’importanza cruciale della missione di polizia economico-finanziaria della Gdf.