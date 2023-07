Il "genio" della finanza Dall’intelligenza artificiale alla app che velocizza i pagamenti ai fornitori

Dallo studio ‘matto e disperatissimo’ in garage, facendo dialogare intelligenza artificiale e finanza, diventa giovane imprenditore di successo. Lui è Massimiliano Gattari, 34 anni, ingegnere meccanico fondatore e amministratore delegato di PlusAdvance, piattaforma che velocizza e assicura i pagamenti e i fornitori e lavora con colossi Mastercard, Bper e Generali Italia. Si tratta di una piattaforma che attraverso degli algoritimi aiuta le aziende a ottimizzare il ciclo del capitale circolante migliorando i flussi di cassa delle aziende.

In particolare migliora la gestione dei tempi di incasso e pagamento fatture per renderle più veloci ed efficienti.

Gattari, com’è iniziata la sua avventura?

"Lavoravo all’Ariston di Fabriano e mi occupavo di innovazione. Avevo 25 anni e studiavo all’Istao Business e management di impresa e interessandomi di finanza ho avviato una start up partendo dal dynamic discounting, praticamente la digitalizzazione dello sconto pronto cassa che già le aziende utilizzavano.

All’inizio mi autofinanziavo con altri lavori tipo la realizzazione di siti, poi ho conosciuto un imprenditore di Osimo, Eros Cecconi, che ha creduto in me. Il primo grosso cliente è stato Pam Panorama che con 2,4 miliardi di ricavi e 684 punti vendita, ha deciso di adottare la piattaforma PlusAdvance per ottimizzare gli acquisti e valorizzare la liquidità dei fornitori. Il fornitore inserisce la fattura in cloud segnalando lo sconto che è disposto a concedere, Pam invece decide quanta liquidità investire in questo meccanismo, indicando lo sconto che intende ottenere come contropartita.

L’algoritmo sviluppato effettua il matching tra queste diverse esigenze, identificando le fatture per cui il pagamento può essere anticipato".

Oggi ha una vera e propria azienda, formata da quante persone?

"Abbiamo una decina di persone tra interni ed esterni, giovani ma anche esperti, tutti marchigiani. Nel giro di pochi anni, siamo passati dall’essere una startup innovativa a scale up a seguito del consolidamento della posizione sul mercato e l’ingresso di nuovi soci e investitori privati. Una piattaforma che per certi versi non ha eguali. Per ora operiamo in Italia ma siamo pronti per l’internazionalizzazione".

Un’azienda che pensa anche al territorio...

"In questo contesto storico non facile per le imprese c’è la voglia di far bene alla filiera. Grazie al coinvolgimento delle banche vengono velocizzati e garantiti i pagamenti e questo aiuta le imprese a sopravvivere in un’epoca di inflazione e tassi elevati".

Ma cosa fa esattamente la sua ‘creazione’?

"E’ una piattaforma proprietaria in cloud che permette di automatizzare la gestione della liquidità aziendale e dei fornitori integrando servizi di dynamic discounting, reverse factoring e confirming.

La piattaforma supporta le aziende a gestire al meglio il proprio working capital, offrendo ai fornitori l’opportunità di ottenere il pagamento in anticipo delle fatture rispetto alla data di scadenza, liberando così la liquidità che altrimenti resterebbe intrappolata nei crediti commerciali. La soluzione si integra sia a sistemi gestionali che software di tesoreria del buyer capofiliera e anche a sistemi di gestione portafoglio degli istituti bancari".

Sara Ferreri