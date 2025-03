Il Gerundini fa festa col coro "Le Muse"

Una grande festa all’Istituto Gerundini di Falconara. Quella celebrata lunedì pomeriggio grazie ad un concerto del ‘Coro Le Muse’, guidato dalla direttrice Nadia Bellelli accompagnata dalla pianista Letizia Ricci. L’iniziativa ha allietato gli ospiti, facendo vivere loro un momento di emozioni e divertimento. "Gli amministratori dell’Istituto colgono l’occasione per ringraziare la direttrice e tutti i componenti del coro per la loro alta professionalità e la disponibilità dimostrata sia in questa occasione che negli altri incontri avvenuti prima del Covid-19", fanno sapere dal Gerundini. Non a caso, in fatti, il Coro Le Muse si era già esibito all’Istituto falconarese, salvo poi sospendere all’insorgere della pandemia. "L’incontro è stato caratterizzato da un viaggio musicale che ha attraversato le regioni italiane dal nord al sud entusiasmando gli ospiti i quali, essendo rimasti colpiti in modo positivo delle loro interpretazioni, hanno espresso il piacere di riascoltarli – aggiungono dal Gerundini –. Quest’anno inoltre ricorre il 25esimo anno della fondazione del Coro Le Muse, avvenuta nell’anno 2000, quindi il Cda augura un prosieguo sempre più radioso e proficuo di successi".