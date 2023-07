Il giaciglio nel palazzo dei notai Tossici e clochard in pieno centro "So che dormi qui, ti denunciamo"

di Marina Verdenelli

"Sappiamo che dormi qui e lo abbiamo segnalato alla polizia. Se torni ti denunciamo". Stanchi di continue intrusioni nel sottoscala di un garage condominiale, in pieno centro, gli inquilini della palazzina hanno affisso due cartelli con questa scritta per scoraggiare tossici e senza fissa dimora che avevano fatto dell’autorimessa un giaciglio per dormire e non solo. A sentire la puzza di pipì che ieri aleggiava nel garage è facile intuire che lì dentro venivano fatti anche i bisogni fisiologici. Siamo sotto i portici di piazza Cavour, una palazzina rispettabile al civico 29 che è diventata meta di sbandati. "Hanno iniziato ad entrare quando il cancello rimaneva aperto perché spesso si rompe – spiega Stefano Paolinelli, titolare della pizzeria "Sante" che si trova proprio attaccata al palazzo in questione – adesso non li vediamo più ma il cancello è stato riparato. Sono venuti anche i vigili urbani a togliere tutta la sporcizia che avevano accatastato, hanno portato via quattro sacchi grandi, di quelli maxi che usiamo noi in pizzeria. Era uno schifo". Nell’immobile ci sono anche alcuni studi notarili e studi di consulenze con un via vai di persone per tutta la giornata. Il problema arriva alla sera. Gli homeless sgattaiolano dentro, anche per trovare un po’ di fresco visto che il giaciglio era in un seminterrato, dove ci sono altre porte che conducono a magazzini e ripostigli a servizio sempre degli inquilini della palazzina. Qualcuno, per paura di fare brutti incontri, nemmeno scendeva più in quelle stanze dove c’erano dei veri accampamenti. Quando è stato sgomberato, più di dieci giorni fa, è stato trovato persino uno stendibiancheria, usato probabilmente per appendere vestiti lavati da asciugare, e un carrello della spesa. Qualcuno lo avrebbe usato anche per andare a drogarsi. Del problema è stato avvisato anche l’amministratore di condominio che si è rivolto alle forze dell’ordine per segnalare il problema. "Io ho l’auto lì dentro – ha riferito una residente che chiede l’anonimato – e ho paura ogni volta che devo entrare e uscire, soprattutto la sera". Un senzatetto, che staziona di solito in piazza Stamira, è stato avvistato anche in questi giorni avvicinarsi al cancello che però ora è riparato e rimane chiuso. Così sono stai messi i cartelli per avvertirlo di non tornare. Lui ha pure risposto, scrivendo sotto con una matita e firmandosi con nome e cognome: "Ok, so de Ancona e mi lasciate per strada. Io non rubo, controllo. Denunciate".