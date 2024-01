Il giallo di Andreea, al casolare anche Stefano Vanin il prof che fa parlare gli insetti

Castelplanio (Ancona), 22 gennaio 2024 - La Procura ha incaricato per il caso Andreea Rabciuc Stefano Vanin, professore di Zoologia a Genova, specialista in Entomologia forense. Stamattina Vanin ha effettuato, assieme ai carabinieri della scientifica (reparto Sis di Ancona) e all’aliquota operativa Norm di Jesi il sopralluogo al casolare dove sono stati trovati i resti. Lui che ’ingaggia’ gli insetti come testimoni (occulti) e li fa ’parlare’. Un curriculum di peso quello del professor Vanin, dal caso di Yara Gambirasio alla dj Viviana Parisi il suo. Una ricerca di prove la sua, anche attraverso le larve, in grado di dire se in quel punto c’era un corpo che poi è stato spostato magari. Cerca gli insetti tipici di un cadavere, da cui ricavare il dna della vittima che quegli insetti hanno ‘mangiato’. Tra gli oggetti sequestrati oltre alle ossa, a ciò che è rimasto dei vestiti, le scarpe, anche un piercing uguale a quello che la ragazza aveva sulle labbra e lo zainetto verde fluo. Il fidanzato di Andreea Simone Gresti stamattina è stato di nuovo sentito in caserma dove è stato accompagnato dalla sua nuova fidanzata. Alla luce del ritrovamento dei resti e del nuovo capo di imputazione per omicidio volontario nuove perquisizioni dei carabinieri sono scattate stamattina molto presto nella casa di Moie dove il 45enne Gresti vive con i genitori.