Il giallo di villa Arzilla per la Croce Rossa

La solidarietà incontra il teatro con lo spettacolo "Il Giallo di Villa Arzilla", un’esilarante commedia che andrà in scena oggi alle ore 17 presso il Teatro Sperimentale di Ancona. L’evento, organizzato dalla Compagnia Teatrale Millepiedi con la regia di Giordana Profili, rappresenta un’importante occasione per unire cultura e beneficenza, poiché l’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona. La rappresentazione sarà arricchita dalla collaborazione con il Gruppo Danza Dorothy, diretto artisticamente da Dorothy Rossi , con la partecipazione delle danzatrici Eleonora Bedini, Laura Lillini, Martina Olivieri e Eleonora Socci. L’evento è reso possibile anche grazie al patrocinio del Comune di Ancona. I biglietti, al costo di € 15 per posto unico numerato, sono disponibili in prevendita su Vivaticket, presso la biglietteria del Teatro delle Muse e nei punti vendita autorizzati.