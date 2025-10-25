Il Giappone conquista Palazzo Gallo

L’esplosione della cultura pop giapponese e la sua capacità di influenzare l’immaginario popolare dell’intero pianeta sono in arrivo a Palazzo Gallo di Osimo che si appresta ad ospitare, dal 21 novembre al 6 aprile, la mostra "Pop Japan. I grandi maestri pop del Sol Levante", curata da Giuseppe Stagnitta e prodotta e organizzata dall’associazione Metamorfosi in collaborazione con il Comune e Asso. In cinque momenti espositivi diversi e propedeutici e con oltre 40 opere uniche e significative dei cinque artisti storici giapponesi, la mostra si articolerà dai primi esperimenti pop filoamericani di Yayoi Kusama al neo-pop di matrice giapponese di Takashi Murakami, per arrivare alle nuove tendenze di oggi, direttamente connesse al superflat style, come il micro-pop di Tomoko Nagao e le nuove tendenze della cultura Shojo di Hiroyuki Takahashi, fino alla pittura digitale su fotografia di Hitomi Maesashi.

"L’impatto del Giappone sulla cultura pop globale è innegabile e vasto, dall’animazione ai manga, alla moda, alla musica, ai videogiochi, al cinema e soprattutto all’arte contemporanea – ha spiegato il curatore Giuseppe Stagnitta, ieri nella sala Vivarini del Comune –. Il fenomeno del Superflat, teorizzato dall’artista Takashi Murakami, ha ottenuto un notevole riconoscimento negli ultimi anni, traendo ispirazione dall’arte tradizionale giapponese, e più recentemente dagli anime, dai manga e dalla cultura del consumo, e rappresenta bene il vuoto superficiale della ideologia consumistica nel suo paese".

Secondo Pietro Folena, presidente dell’associazione Metamorfosi con questa mostra si prosegue un percorso già consolidato negli anni a Osimo: "Dopo aver indagato artisti occidentali, come Keith Haring e Banksy, ora proponiamo le opere di grandi artisti giapponesi che hanno influenzato tutto il mondo della comic art e della grafica del Sol Levante, con il successo planetario dei manga e degli anime. Andiamo alle radici di questo successo, facendo scoprire al grande pubblico il fascino dell’arte pop giapponese".

L’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini ha aggiunto: "Dopo le mostre e le realizzazioni di opere d’arte urbane legate al filone della street art, prosegue un’offerta culturale che vuole marcarne sempre più il tratto dell’internazionalità, guardando anche a un’arte meno di nicchia e maggiormente rivolta ai giovani".

Con questa esposizione, "l’amministrazione comunale, insediata da appena cinque mesi, vuole inaugurare una nuova stagione di mostre, consolidando ulteriormente la vocazione culturale e turistica della nostra città – ha ribadito la sindaca Michela Glorio –. Ridiamo così anche slancio, dopo un anno difficile, al nostro bellissimo centro storico, organizzando un evento di alto profilo, in una cornice suggestiva come Palazzo Gallo. Per questo ringrazio i proprietari".

Silvia Santini