Il Giappone di Madama Butterfly: "Un’opera davvero infallibile"

E’ uno dei titoli lirici più amati dal pubblico di tutto il mondo. "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini, tragedia giapponese su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa (dal romanzo di John Luther Long), è un’opera "infallibile". Non farà eccezione l’allestimento del Teatro Coccia di Novara, che si vedrà e ascolterà venerdì (ore 20.30; replica domenica alle 16.30) alle Muse di Ancona. La firma è quella di Renata Scotto, la straordinaria artista scomparsa da poco, che la realizzò alla Fortezza del Priamar di Savona nel 2019. Lo spettacolo del grande soprano è riproposto da Renato Bonajuto, che di lei fu regista collaboratore. Francesco Angelico dirige l’Orchestra Sinfonica ‘Gioachino Rossini’, affiancata dal Coro Lirico ‘Bellini’ diretto da Francesco Calzolaro. Sul palco Myrtò Papatanasiu, che debutta nel ruolo di Cio-Cio-San, il baritono Sergio Vitale (Sharpless), il mezzosoprano Manuela Custer (Suzuki), il tenore Giuseppe Infantino (Pinkerton), Raffaele Feo (Goro), WooSeok Choi (Principe Yamadori), Yongheng Dong (lo zio Bonzo), Valentina Dell’Aversana (Kate Pinkerton), Rza Khosrovzade (il commissario imperiale ), Alessandro Pucci (ufficiale del registro), Valentina Chiari (la cugina), Tamara Uteul (la madre ) e la piccola Ashlly Perez (Dolore).

Il direttore artistico della stagione lirica Vincenzo De Vivo parla di "spettacolo apparentemente tradizionale, ma in realtà storico, che fotografa il sentimento di un gruppo di artisti occidentali che guardano al Giappone attraverso gli strumenti che l’Europa si era fatta per conoscere una terra lontana e affascinante. Ecco dunque le stampe giapponesi, le case, gli oggetti della quotidianità domestica". De Vivo parla di "un Puccini grande compositore europeo, internazionale, che trasforma e sublima scuole e linguaggi di Francia, Germania e persino Stati Uniti, andando al di là del melodramma italiano. Un’opera di grande profondità e eleganza vocale".

Francesco Angelico ha cercato di "tirar fuori dalla partitura la raffinatezza e la ricchezza orchestrale. Madama Butterfly è veramente un’opera del Novecento. Ha in sé le inquietudini del secolo, ma anche un’estrema eleganza. Puccini fa un uso quasi psicologico dell’orchestra". Renato Bonajuto anticipa che "la scena è molto avanti, per favorire un contatto più diretto con gli interpreti. Le Muse sono un gran bel teatro, e c’è uno staff di professionisti davvero valido". Anche Myrtò Papatanasiu si dice "felicissima di ritornare in questo bellissimo teatro. Il mio personaggio è molto complicato. Interpretarlo è una grande sfida. E’ anche uno spettacolo che si fa con la cura per i minimi dettagli. L’opera poi tratta molti temi, come la devozione e il tradimento, il conflitto tra Oriente e occidente, lo sfruttamento delle donne nelle società patriarcali". Occhi (e soprattutto orecchie) sicuramente puntati su di lei. E su Giuseppe Infantino, definito da De Vivo "il tenore del futuro".

Raimondo Montesi