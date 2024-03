Il giardino delle scuole è realtà. Un investimento di 50mila euro

C’è stata una piccola cerimonia per il termine dei lavori tanto attesi al plesso scolastico del quartiere Borgo San Giacomo di Osimo, dove si trovano la scuola elementare della "Caio Giulio Cesare" e le scuole materne che fanno riferimento allo stesso istituto comprensivo e alla "Bruno da Osimo". Un lavoro da 50mila euro per rimettere a nuovo tutto il giardino del plesso, da anni in condizioni quasi impraticabili per i bambini. "Abbiamo anche rinnovato tutta la tinteggiatura di quell’ala della scuola e l’arredo urbano e ludico esterno – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni al taglio del nastro -. Gli scolaretti potranno fare attività anche all’aperto. Di recente abbiamo terminato i lavori agli spogliatoi della palestra scolastica di Osimo Stazione, dove sono stati rinnovati completamente l’impiantistica, gli intonaci con verniciatura e l’arredo, investendo 50mila euro che la scuola ma anche le associazioni sportive. Altra palestra ad uso scolastico che è stata rinnovata è la "Europa" a Passatempo, dove abbiamo speso 170mila euro sistemando anche i locali al primo piano dove si svolgono le assemblee di quartiere. Ulteriori 50mila euro li abbiamo impegnati per rimettere a nuovo le mura esterne della primaria "Marta Russo" di via Aldo Moro e rifare i marciapiedi. Infine 16mila euro sono stati investiti per i fotovoltaici sulla scuola media "Caio Giulio Cesare" al nido "Girotondo" mentre al nido "Collefiorito", con i 164mila euro da fondi del Pnrr, sono in corso i lavori di ampliamento".