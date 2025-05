Love Gin Generation, il Gin Festival fa tappa alla Rotonda a Mare il 28 giugno. Per una sera la Rotonda torna ad essere il tempio del divertimento: energia, gusto e musica, per trascorrere una notte in cui il gioiello sospeso tra cielo e mare diventa il fulcro del gin artigianale, con i migliori produttori italiani e internazionali, dj set infuocati, e un’atmosfera che solo il mare può regalare.

L’evento è alla prima edizione e per chi vorrà partecipare sono già aperte le prenotazioni nella pagina social dell’iniziativa. "Degustazioni senza limiti: gin artigianali unici, botaniche rare, cocktail d’autore a cura di barman professionisti – spiegano gli organizzatori – inoltre, ad accompagnare i tuoi gin, troverai una selezione di fantastiche stuzzicherie e proposte food perfette per esaltare ogni sorso. Gusto, qualità e abbinamenti sorprendenti".

Prima prenoti meno paghi, il prezzo con gin illimitato entro il 15 giugno è di 7 euro, ma si può pagare, anche in cassa (15 euro) il giorno dell’evento. L’ingresso gratuito è previsto per gli under 18, ma solo se accompagnati da un genitore. Si potrà bere gin senza preoccuparsi di mettersi alla guida, gli organizzatori hanno pensato proprio a tutto: ‘Se guidi non paghi’, per ogni quattro persone, chi si metterà alla guida senza bere potrà entrare gratuitamente.