Il giorno del debutto Tutto il programma

Giorno di debutto per il 44esimo ‘Inteatro Festival’ di Polverigi. Si inizia alle 19.30 a Villa Nappi con ‘I Am A Problem’ di Simone Donati, e si prosegue alle 20.30 al Teatro della Luna con il debutto in forma di work in progress di ‘INSEL’ di Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi (concept, coreografia, voci). E’ una creazione coreografica e sonora, che sceglie una condizione geografica come riferimento simbolico per volgere lo sguardo all’individuo e all’inevitabile incontro con la propria ombra. Panzetti e Ticconi vivono tra Berlino e Torino. La loro ricerca si sviluppa nell’ambito della danza, la performance e l’arte visiva. I due sono tra gli artisti che partecipano al progetto internazionale di cui Marche Teatro è capofila, ‘Crossing The Sea’. Chiusura a Villa Nappi (ore 22) con ‘Scarto’ di Masako Matsushita, in collaborazione con Matteo Maffesanti, azione performativa interattiva. Artista multidisciplinare italo-giapponese, Matsushita si occupa di analisi del movimento attraverso la coreografia e la danza, di installazioni performative Lo spettacolo è stato selezionato dal bando ‘OpenCall2023’ promosso da Inteatro sul rapporto creativo tra danza e temi ambientali. Carnet giornaliero € 20. Biglietti da 5 a 10 euro (online su www.vivaticket.com). Info e prenotazioni: 071 52525, [email protected] e 071 20784222. Da oggi è attiva anche la biglietteria a Polverigi (071 9090007).