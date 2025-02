Il Giorno del Ricordo: "Noi, discendenti di esuli. Mai sentito parole di odio pronunciate dai genitori"

"Non ho mai sentito parole di odio dai miei genitori, anzi mi hanno sempre insegnato a rispettare le idee diverse dalle mie. A essere libera perché quando si è liberi si rispettano anche le idee degli altri. Dobbiamo continuare ad attenzionare le generazioni su quanto è successo, ricordando la forza di tutti quegli italiani doppiamente tali, come ricorda la lapide di Basovizza". Il messaggio, di grande intensità, è arrivato da Giuliana Sivocci, assieme a Luciano Hinna discendenti di esuli di quelle terre, in rappresentanza delle associazioni coinvolte che ieri erano presenti alle celebrazioni del Giorno del Ricordo in cui si commemora la tragedia delle vittime italiane delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale. Partendo da informazioni raccolte da un diario materno scoperto anni fa, Hinna ha tratto il dovere di ricordare e tramandare incessantemente quanto accaduto. "L’opera di testimonianza e divulgazione è essenziale per onorare le vittime, per tramandare la verità storica evitando negazionismo e giustificazionismo. La violenza non si giustifica mai", ha concluso.

L’iniziativa, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni degli Italiani di Pola e Istria, libero Comune di Pola in esilio, Unione degli Istriani, associazione Fiumani italiani nel mondo, associazione Nazionale Venezia Giulia, delle autorità politiche, civile e militari e di una classe degli studenti delle Scuole Donatello, si è svolta ieri mattina alla Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche. La cerimonia della deposizione della corona in memoria delle vittime e poi l’incontro all’interno della facoltà. "Non siamo qui per un dovere istituzionale, in ottemperanza della legge che istituisce il Giorno del ricordo – ha chiarito il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti – ma per un dovere morale, per divulgare il senso stesso di questa legge, evitando distorsioni e tendenze a sminuirne la portata. Abbiamo il preciso dovere di riportare nel solco giusto e autentico lo spirito che ha mosso il legislatore. Deporre una corona significa ricordare a tutti le sofferenze subite da tanti italiani, di tanti esuli che la nostra città, all’epoca non ha saputo accogliere in modo esemplare. Ancona si è poi riscattata nel tempo fino ai giorni nostri, accogliendo nel suo territorio chi ha bisogno di aiuto. La Storia purtroppo si ripete anche in modo vergognoso. Alle giovani generazioni abbiamo il dovere di tramandare valori che non sono né di destra né di sinistra, sono di tutti".

Citando il presidente della Repubblica Mattarella e precedenti capi di Stato, il Preside della Facoltà di Economia, il prof Stefano Staffolani, ha espresso una condanna dei nazionalismi esasperati quali veicoli di sopraffazione e conflitti. Da parte sua il prefetto dorico, Maurizio Valiante, ha richiamato la necessità di "perpetuare la memoria della sofferenza causata per mano dell’uomo che non ha colore né ambito geografico".