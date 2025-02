Il giorno della bomba, via alle evacuazioni

Il grande giorno della bonifica del residuato bellico della II Guerra Mondiale, riemerso durante i lavori di scavo per l’innovativa illuminazione del porto, è finalmente arrivato. Le operazioni odierne partiranno alle 7 con l’evacuazione definitiva di tutte le persone e le attività comprese in un raggio di poco meno di 500 metri (la Zona Rossa misura esattamente 468 metri) e nel giro di 3 ore al massimo dovrebbero essere concluse. Vietata anche la circolazione.

Il Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito italiano sta lavorando per preparare la rimozione dell’ordigno. I militari hanno costruito una struttura di contenimento grazie alla quale è stato possibile ridurre l’area di evacuazione limitando il disagio alla popolazione. Se le condizioni meteomarine resteranno buone come avvenuto ieri, la bomba sarà caricata a bordo di un natante per poi essere fatta brillare in mare; in caso contrario il brillamento avverrà in una cava di Agugliano dopo il trasporto tramite un mezzo pesante.

Il comandante della polizia locale di Ancona nel frattempo ha stabilito, con propria ordinanza, una serie di modifiche e limitazioni della viabilità e della sosta nelle zone interessate. L’ordinanza è valida oggi dalle 7 alle 12.

In piazza della Repubblica: divieto di sosta e fermata nell’area di sosta destinata ai taxi per una lunghezza corrispondente a 2 stalli di sosta per consentire la sosta al mezzo del 118.

In lungomare Vanvitelli: divieto di sosta e fermata nel piazzale antistante l’Istituto Nautico subito dopo la passerella pedonale.

In via Giovanni XXIII: divieto di sosta e fermata dal civico 7 A fino al piazzale del Duomo; interdizione della circolazione veicolare e pedonale da piazza Dante Alighieri.

In via del Guasco: istituzione del senso unico alternato; obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Giovanni XXIII in direzione Cattedrale San Ciriaco.

In piazza del Senato: interdizione della circolazione veicolare e pedonale in direzione via Giovanni XXIII; i mezzi in sosta e in transito dovranno procedere su via Pio II.

In via Pio II: obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Birarelli.

Nel piazzale del Duomo: divieto di sosta e fermata su tutta l’area antistante la Cattedrale di San Ciriaco; divieto di sosta e fermata su tutta l’area del parcheggio retrostante la Cattedrale di San Ciriaco a eccezione dei mezzi diretti alla Santa Messa presso la Cattedrale di San Ciriaco.

È prevista segnaletica di avviso in via XXIX Settembre.