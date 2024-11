Il giorno dell’Unità nazionale nel ricordo dell’alluvione

"Il nostro momento di riflessione si intreccia con le difficoltà che abbiamo vissuto solo poche settimane fa. L’alluvione del 19 settembre ha colpito duramente il nostro territorio, mettendo alla prova la resistenza e la solidarietà di Falconara e, in particolare, dei cittadini di Castelferretti. Eppure, in mezzo alle profonde difficoltà, è emersa con forza l’anima vera della nostra comunità". Una celebrazione, quella del Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate, sentita e partecipata in città. E con quelle parole il sindaco Stefania Signorini, ieri, ha voluto ricordare anche chi ha contribuito alla ripartenza della frazione alluvionata. "Nel ricordo del sacrificio delle nostre Forze armate – ha detto – non possiamo non rivolgere un pensiero speciale anche a tutti coloro che, qui a Falconara, hanno mostrato uno spirito di servizio e un coraggio simile a quello dei nostri caduti, mettendosi al servizio della comunità in un momento di emergenza. Come sindaco, vi ringrazio tutti, perché è grazie a voi che possiamo guardare avanti con speranza e con la consapevolezza che insieme, uniti, siamo più forti di qualsiasi avversità". I momenti solenni dinanzi ai luoghi del ricordo hanno preso il via proprio da Castelferretti, passando per Falconara e per concludersi a Villanova. Durante la cerimonia, Signorini ha sottolineato l’importanza del 4 novembre come data simbolica, capace di unire tutti gli italiani sotto il valore dell’unità e del servizio alla patria. Dunque ha ringraziato le forze armate per il costante impegno e per il contributo che offrono alla sicurezza nazionale e internazionale, risvegliando nei presenti un senso di responsabilità collettiva verso i valori democratici e civili. "Questo giorno rappresenta per tutti noi un simbolo di unità e di pace, un monito a non dimenticare il passato per costruire un futuro più giusto e solidale. Il nostro pensiero va ai caduti, che con il loro sacrificio hanno difeso i valori di libertà, giustizia e democrazia", ha concluso.