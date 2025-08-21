Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaIl giorno dopo Ferragosto trascorso tagliando i capelli ai più bisognosi
21 ago 2025
MARINA VERDENELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Il giorno dopo Ferragosto trascorso tagliando i capelli ai più bisognosi

Il giorno dopo Ferragosto trascorso tagliando i capelli ai più bisognosi

Un taglio di capelli gratuito ai più bisognosi. Torna a prestare il suo lavoro senza essere pagato il barbiere benefattore...

Il taglio dei capelli per beneficenza il giorno dopo Ferragosto. E’ l’ultima iniziativa solidale del barbiere benefattore

Il taglio dei capelli per beneficenza il giorno dopo Ferragosto. E’ l’ultima iniziativa solidale del barbiere benefattore

Per approfondire:

Un taglio di capelli gratuito ai più bisognosi. Torna a prestare il suo lavoro senza essere pagato il barbiere benefattore che, su sua richiesta, preferisce non svelare la propria identità "perché quello che faccio lo faccio con il cuore e mi basta che lo sappia il Signore chi sono". Molto religioso da anni aiuta i senza fissa dimora tagliando loro i capelli gratuitamente in corrispondenza delle festività. Anche quest’anno ha voluto ripetere la sua iniziativa e sabato scorso, il giorno dopo Ferragosto, ha organizzato una delle sue iniziative di beneficenza. "Grazie all’associazione Santissima Annunziata – spiega – che si occupa della distribuzione dei pasti per conto della Caritas, alla mensa via Berti – abbiamo divulgato questa giornata per informare le persone più bisognose che potevano venire a tagliarsi i capelli senza pagare. Con noi ha collaborato anche la Misericordia che è venuta a supporto con una propria ambulanza".

Dalle 13 alle 17, con un orario no stop, il barbiere e il suo staff hanno tagliato i capelli a una 30ina di persone che sono arrivate. La location scelta è stata la nuova mensa Caritas Diocesana, vicino alla stazione, quella che si trova nella chiesa di Santo Stefano e inaugurata tre anni fa. Il barbiere e i suoi collaboratori hanno utilizzato gli attrezzi del mestiere per dare una sfoltita ai capelli di chi arrivata per un taglio rinfrescante. A tutti è stata offerta anche dell’acqua. Il taglio dei capelli è andato avanti per accompagnare gli ospiti alla cena. "Sono contento che i miei collaboratori – dice il barbiere – hanno rinunciato ad andare fuori, approfittando del ponte di Ferragosto, per unirsi a me e alla mia iniziativa. Fare del bene aiuta e unisce". Non è la prima volta che il barbiere benefattore utilizza il suo tempo libero per aiutare il prossimo.

ma.ver.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaBeneficenza