Il giorno dopo Ferragosto trascorso tagliando i capelli ai più bisognosi

Un taglio di capelli gratuito ai più bisognosi. Torna a prestare il suo lavoro senza essere pagato il barbiere benefattore che, su sua richiesta, preferisce non svelare la propria identità "perché quello che faccio lo faccio con il cuore e mi basta che lo sappia il Signore chi sono". Molto religioso da anni aiuta i senza fissa dimora tagliando loro i capelli gratuitamente in corrispondenza delle festività. Anche quest’anno ha voluto ripetere la sua iniziativa e sabato scorso, il giorno dopo Ferragosto, ha organizzato una delle sue iniziative di beneficenza. "Grazie all’associazione Santissima Annunziata – spiega – che si occupa della distribuzione dei pasti per conto della Caritas, alla mensa via Berti – abbiamo divulgato questa giornata per informare le persone più bisognose che potevano venire a tagliarsi i capelli senza pagare. Con noi ha collaborato anche la Misericordia che è venuta a supporto con una propria ambulanza".

Dalle 13 alle 17, con un orario no stop, il barbiere e il suo staff hanno tagliato i capelli a una 30ina di persone che sono arrivate. La location scelta è stata la nuova mensa Caritas Diocesana, vicino alla stazione, quella che si trova nella chiesa di Santo Stefano e inaugurata tre anni fa. Il barbiere e i suoi collaboratori hanno utilizzato gli attrezzi del mestiere per dare una sfoltita ai capelli di chi arrivata per un taglio rinfrescante. A tutti è stata offerta anche dell’acqua. Il taglio dei capelli è andato avanti per accompagnare gli ospiti alla cena. "Sono contento che i miei collaboratori – dice il barbiere – hanno rinunciato ad andare fuori, approfittando del ponte di Ferragosto, per unirsi a me e alla mia iniziativa. Fare del bene aiuta e unisce". Non è la prima volta che il barbiere benefattore utilizza il suo tempo libero per aiutare il prossimo.

