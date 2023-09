Il giro dell’oca per andare al lavoro

Ponte San Carlo chiuso, non mancano i disagi per chi si sposta per andare al lavoro o portare i figli a scuola: la giunta inserisce nuove corse e regala biglietti ai residenti del quartiere Minonna. "Per incentivare il trasporto pubblico locale e far fronte ai disagi conseguenti la chiusura del ponte San Carlo – spiegano dall’amministrazione comunale -, abbiamo previsto la distribuzione di biglietti gratuiti per cittadini di età superiore ai 6 anni che abitano nel quartiere Minonna. Ogni cittadino può richiedere fino a 12 biglietti a settimana e per il ritiro nelle settimane successive dovranno essere presentati i biglietti utilizzati debitamente obliterati. Alla consegna dei biglietti verrà richiesta la compilazione di un modulo al fine di monitorare l’efficacia del servizio e per eventuali successive azioni da intraprendere". Già diverse le richieste specie da parte degli anziani che prima della chiusura del ponte raggiungevano le zone centrali in bici o a piedi. I biglietti saranno distribuiti all’ufficio di prossimità sito nel quartiere, in via Minonna 32 (ex sede Circolo Fratelli Cervi) dove il personale comunale "saprà offrire tutte le delucidazioni del caso". L’ufficio è aperto nei seguenti giorni e orari: lunedì 8.30 – 13.30, martedì 8.30 – 13.30 15.30 – 18.00, mercoledì 8.30 – 13.30, giovedì 8.30 – 13.30 15.30 – 18.00 e venerdì 8.30 – 13.30. Pubblicato sulla pagina web dedicata al cantiere del ponte San Carlo che dovrebbe essere demolito per metà ottobre. Il nuovo orario di trasporto pubblico locale "rivolto ad ottimizzare il servizio in città alla luce dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte". La prima corsa della navetta Je 21-22 parte da Minonna alle 6.32 per arrivare a Porta Valle alle 6.47 e proseguire per via mura Occidentali (Anagrafe). Il percorso viene effettuato passando per Jesi Est con fermate intermedie. Tale navetta va a integrare la Linea 2 già operante nel collegamento con Minonna. In particolare la Linea 2 delle o 7.20 permette di raggiungere gli istituti scolastici di secondo grado. Per le scuole la linea urbana 2 parte da Minonna alle 7.20 ed effettua fermate in Corso Matteotti alle 7.38, da cui è possibile raggiungere la scuola Borsellino e il liceo Classico Vittorio Emanuele II; in via Ugo La Malfa alle 7.53 da cui si raggiunge l’Istituto Cuppari; in via Tabano alle 7.57 per raggiungere la scuola Leopardi; via M. L. King alle 8.00 da cui si raggiunge il Liceo Scientifico Da Vinci. In corso Matteotti è presente la coincidenza con linea 53 per scuola Iis Galilei e sempre dalla stessa fermata studenti e studentesse possono scendere e raggiungere via mura Occidentali.