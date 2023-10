Il giro d’Italia a piedi. Oggi arriva ad Ancona e compie 90 anni

Oltre duemila chilometri a piedi: il traguardo ad Ancona. È questa l’ultima avventura di Alessandro Bellière, che proprio oggi compie 90 anni. Il podista emiliano, nato a Parma nel 1933, non nuovo a queste imprese, non si è mai fermato e ha percorso l’Italia in lungo e in largo per 2mila 200 chilometri. Novanta candeline per novanta tappe, con una falcata instancabile. Il signor Belliere è rimasto sempre concentrato sul suo obiettivo, rinnovato di anno in anno. Lui, bolognese da 60 anni, risiede a Molinella. A segnare tutta la sua vita, una passione sconfinata per lo sport, che lo porta a 50 anni a diventare un atleta nazionale di atletica leggera, disciplina fondo, e successivamente marcia, partecipando a varie gare nazionali ed internazionali. Importante e significativa la parentesi da militare, nel primo plotone al mondo alpini-paracadutisti. È dall’età di 60 anni che pratica trekking, mentre dieci anni fa, a 80 anni, ha iniziato a girare a piedi l’Italia. Ad accoglierlo, oggi, alle 12, all’ingresso di Palazzo del Popolo, in largo XXIX Maggio, tutto lo staff degli amministratori comunali, insieme alle rappresentanze istituzionali: dal Corpo degli Alpini a quello dei Paracadutisti (che hanno concesso il loro patrocinio), senza dimenticare associazioni sportive e sponsor, tra i quali il pastificio Luciana Mosconi.