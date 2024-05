Il Giro-E domani fa tappa sulla spiaggia di velluto

Domani la spiaggia di velluto ospita la 12esima tappa del Giro-E, la e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia.

Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni, l’evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso; a cambiare sono unicamente le località di partenza, oltre che il chilometraggio della tappa, che è minore.

Ogni frazione viene percorsa a gruppo compatto, eccetto per alcuni tratti, dove tutti i partecipanti affrontano prove di regolarità e prove speciali con il proprio Team. Nelle fasi finali di ogni tappa, invece, i capitani dei Team sono impegnati nella prova sprint "esibizione" prima del traguardo.

Il Giro-E si svolge solo ed esclusivamente con biciclette da corsa a pedalata assistita (e-road bike), omologate e con motori da 250W per una velocità massima limitata a 25 km/h, fornite dal proprio Team di appartenenza. Tra i suoi obiettivi la sensibilizzazione del pubblico alla mobilità sostenibile e a tutte le tematiche legate alla sostenibilità ambientale, anche grazie al nuovo "Green Fun Village" che dalle 9 alle 15,30 sarà allestito in piazza Garibaldi. La partenza della carovana è prevista alle ore 12:45 da Piazza Garibaldi e seguirà il seguente percorso: Piazza Garibaldi, Via Cavallotti, Via Arsilli, Piazza del Duca, Via Chiostergi, Via Leopardi, Largo Puccini, Corso Matteotti, Piazzale della Vittoria, Via Rovereto, Viale dei Pini, Strada provinciale n.2 – Sant’Angelo.

Fino alle 20 di domani sera sarà istituito il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sull’intera area di parcheggio posta all’interno delle mura, retrostante lo stadio comunale "G. Bianchelli". Dalle 8 alle 12 e comunque sino al transito del Giro-E, sarà istituito il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa, sud-nord, in corso Matteotti, da viale IV Novembre a viale A. Garibaldi riservando la corsia di marcia nord-sud allo stazionamento delle vetture al seguito delle squadre partecipanti, che si ricongiungeranno ai concorrenti. Quella di oggi sarà una giornata da bollino rosso per il centro storico dove per consentire l’allestimento del villaggio in piazza Garibaldi, oggi il mercato sarà trasferito lungo via Portici Ercolani.