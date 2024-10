Il giustiziere delle auto. Non tollera i veicoli parcheggiati in difetto: sorpreso a sfregiarli

Intollerante verso tutti gli automobilisti che non parcheggiano bene i propri veicoli. Un odio profondo che ha portato un 40 enne italiano a danneggiare le vetture trovate in difetto e non in linea con il codice della strada. L’uomo è stato colto sul fatto da uno degli automobilisti che ha subito il danneggiamento, lunedì, in corso Amendola, Nel quartiere Adriatico sono stati in diversi a trovare nell’ultimo periodo, la propria automobile o furgone con qualcosa di rotto. Uno specchietto girato, una rigatura alla portiera, il tergicristallo piegato.

Lunedì il "giustiziere delle auto in sosta" ha danneggiato un veicolo dove all’interno c’era ancora il proprietario. Passando accanto alla sua automobile ha causato volontariamente la rottura del tergilunotto. Il proprietario si è accorto subito ed è sceso chiedendo spiegazioni. Tra i due è scoppiato un violento litigio che ha fatto intervenire la polizia, chiamata dall’automobilista che ha subito il danno. "C’è un uomo che danneggia le auto" ha detto nella richiesta di intervento.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato i due litiganti e hanno cercato di capire il motivo per cui il 40enne stava facendo questo. Il giustiziere delle auto ha detto che lo faceva in tutti i veicoli parcheggiati male, tutti quelli che violavano a suo avviso il codice della strada. I poliziotti a quel punto hanno invitato il 40enne a seguirli in questura per le pratiche del caso ma lui si è rifiutato categoricamente. "Non vado da nessuna parte". ha risposto a brutto muso. Rivolgendosi poi ad un poliziotto che cercava di calmarlo e convincerlo gli ha detto "se non mi lasci andare ti do uno schiaffo". Non è finita lì.

Agguerrito più che mai ha cercato di colpire con calci e pugni gli operatori. Alla fine i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in questura dove è stato denunciato per danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nelle prossime ore verrà valutata anche l’applicazione di una misura di prevenzione nei suoi confronti. Lunedi anche una seconda vettura, parcheggiata vicino ad un incrocio, sempre in corso Amendola, ha subito danni dal 40enne.

ma. ver.