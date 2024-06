Il glorioso Dorico arranca. I lavori si fermano in attesa del quinto campo da tennis

La desolazione di un appalto fermo in attesa della modifica progettuale che porterà il quinto campo da tennis (oltre a uno di padel nuovo di zecca) al posto dell’agorà che avrebbe dovuto rappresentare il cuore sociale del progetto oltre a quello sportivo. Lo stadio Dorico tra certezze, incognite, degrado e soluzioni future: il nostro viaggio dentro uno dei siti interessati da un recupero importante, anche sotto il profilo dei costi, da mesi al bivio che sta facendo perdere tempo. Il piano presentato dalla vecchia amministrazione confermato quasi per intero, tranne il dettaglio della piazza oltre il rinnovato e restaurato portale storico del Dorico. La piazza che avrebbe dovuto svolgere un ruolo di aggregazione per tutto il quartiere e non solo, dedicato alle famiglie, ai bambini, con un ampio punto ristoro. Con la modifica, ormai certa visto l’input dello stesso sindaco Silvetti a cui piace l’idea di modificare quel pezzo di progetto generale, la piazza verrà ridotta, sacrificata se non azzerata quasi del tutto. Al posto della piazza il quinto campo a favore del circolo tennis Riviera del Conero che dal progetto ‘Dorico’ ha già ricevuto il raddoppio dei suoi campi, da 2 a 4 con l’aggiunta dell’impianto ‘all blue’ del padel. Su quella base il circolo si è aggiudicato il bando per la gestione degli impianti, proseguendo una storia ultradecennale, bando nel quale non figurava il quinto campo (aperto) e su cui altri concorrenti potrebbero avere qualcosa da ridire. Il progetto complessivo (circa 5,2 milioni di euro) è diviso in 4 stralci. Il primo, campo da calcio e da calcio a cinque con copertura, per 800mila euro, è stato fatto; idem il secondo da 1,8 milioni di euro (manca solo il collaudo) per il recupero della tribuna e l’abbattimento della gradinata per fare posto ai 2 campi da tennis e al padel; del terzo stralcio c’è già il recupero del portale monumentale del Dorico e del campo da basket di via Damiano Chiesa che però è immerso nel degrado. Qui i lavori si sono fermati in attesa della modifica progettuale. Soltanto una volta completato il 3° stralcio da 1,6 milioni di euro si potrà procedere al capitolo finale, ossia il recupero della stupenda curva del Dorico (800mila euro), vincolata dalla Soprintendenza. Soldi che in parte sarebbero dovuti arrivare dalla vendita dell’area di Passo Varano all’Ancona. In attesa dello sblocco progettuale all’interno del Dorico regna l’abbandono. Compreso quello che dovrebbe diventare l’ingresso principale al circolo su via Toti (il vecchio ingresso della gradinata) dove è stato affisso un cartello che ne indica l’utilizzo dal 1° giugno scorso e si chiede a tutti di non parcheggiare veicoli davanti al cancello. L’area, tuttavia, sembra in disarmo.