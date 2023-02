Il Goldoni ospita il violino di Santini con i suoi successi

Stasera (ore 21.15) grande musica al Teatro Goldoni di Corinaldo, con il concerto di Marco Santini. Il grande violinista marchigiano propone un viaggio tra le sue più importanti composizioni. Originario di Osimo, Santini è un violinista e compositore di fama internazionale. Si è formato al Conservatorio di Fermo e poi alla Hochschule für Musik and Darstellende Kunst di Mannheim. Ha ricevuto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Nel 2005, in Germania, dà vita alla Mannheimer Ensemble, orchestra d’archi con giovani talenti da tutto il mondo. Si è esibito in Europa, Sudamerica, Stati Uniti, Asia e Australia. Ingresso gratuito; prenotazioni 3386230078.