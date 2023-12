Il gospel della Florida alle Muse

È uno degli appuntamenti natalizi ormai tradizionali nel capoluogo marchigiano, un evento atteso ogni anno da centinaia di persone. Stiamo parlando della ‘Gospel Night’ organizzata dall’associazione Ancona Jazz, e ospitata naturalmente dal Teatro delle Muse. È qui che questa sera (ore 21.30) si esibiranno i Florida Inspirational Singers, un ensemble costituito unicamente dai migliori solisti gospel dell’area della Florida Centrale. A conferma dell’appeal del concerto c’è il quasi tutto esaurito. ‘Quasi’, perché sono rimasti in vendita solamente alcuni posti con visibilità ridotta. I Florida Inspirational Singers sono diretti dal tenore e pianista Nathan Mitchell, nominato ai Grammy Awards, che vanta una discografia pluripremiata nei generi gospel, soul e jazz, e dal tenore Pastor John Polk, nome non sconosciuto al pubblico italiano in virtù dei suoi numerosi tour con la formazione dei Soul Voices. Entrambi, con un background consolidato sia a livello di performance live che a livello di partecipazione nella vita religiosa della loro comunità, sono pronti a infiammare il pubblico italiano con la loro esperienza, il loro talento e la loro grande energia, affiancati come sono da ‘colleghi’ di vaglia.

La formazione al completo include Shanteria Stokes e Sobrina Byrd (soprani), Gaelle Andre e Dedrinique Barnes (contralti), Nasja Wilkins e Joewan Bee (tenori), Darius Jamar (pianoforte), Walter Bunt (organo), Benjamin Ellis e Glenn Loyd (bassi), Esean Miller (tenore e batterista) e Caleb Sanders (batterista). Il concerto include coreografie, virtuosismi vocali e strumentali e tanta interazione con il pubblico, nel più puro e tradizionale spirito gospel. I Florida Inspirational Singers, infatti, non perdono l’occasione per far cantare gli ascoltatori insieme a loro, per celebrare la ‘buona novella’ nel modo più partecipato possibile. Cosa non difficile, soprattutto se i brani sono particolarmente celebri, a cominciare da quello che resta uno dei simboli stessi del gospel in tutto il mondo, ‘Oh happy day’. I biglietti per il concerto, come si diceva, sono quasi esauriti.

Per informazioni ci si può rivolgere comunque alla biglietteria del Teatro delle Muse in via della Loggia (071.52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org), oggi aperta dalle 10 alle 13.30 e dalle 17.30 fino all’orario di inizio dello spettacolo. Biglietti online su www.vivaticket.it.